Mehdi Bayat tempère et utilise la métaphore sur la BeNeLigue : "Si demain il y a une potion magique qui me permet de faire 5 cm de plus, je la commenterai"

La proposition de créer une BeNeLigue, un championnat entre clubs belges et néerlandais, est plus que jamais sur la table. Le Président du FC Bruges, Bart Verhaeghe, a annoncé cette semaine que cela peut même "aller vite".

Mehdi Bayat, patron de Charleroi et président de l’Union Belge tempère un peu les propos de Bart Verhaeghe sur cette BeNeLigue… "On en parle beaucoup pour le moment. Vous savez toute l’estime que j’ai pour Bart Verhaeghe, avec lequel j’ai travaillé de longues années à la fédération" explique Mehdi Bayat au micro de Manu Jous. "Bart en a parlé. Cela a créé une émulation et tout le monde ne parle plus que de cela."

"Je regarde, je lis et j’écoute. Certains clubs ont demandé un avis à une grande entreprise pour voir si cette compétition pourrait en valoir la peine. Apparemment cette entreprise aurait dit oui. Maintenant, on est dans une phase de faisabilité" ajoute l’administrateur-délégué du Sporting. "Je ne dépenserai pas d’énergie à parler ou à commenter quelque chose qui pour l’instant est faisable, ou pas. On ne sait pas. Attendons de voir si c’est faisable ou pas. Une fois que l’on saura si c’est faisable, je donnerai mon avis."

Avant d’utiliser la métaphore : "Je me suis déjà réveillé le matin en me disant : "Comment est-ce que je verrais la vie si j’avais 5 centimètres de plus." Finalement, j’ai décidé de me dire que, finalement, comme je n’aurai pas 5 centimètres de plus, c’est mieux de ne pas réfléchir à cela. Alors si demain, il y a une potion magique qui me permet de faire 5 centimètres de plus, je commenterai le fait de savoir comment je verrai la vie si j’ai 5 centimètres de plus. Donc aujourd’hui, je préfère d’abord attendre le résultat de l’enquête et puis je me prononcerai après."