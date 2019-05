Mehdi Bayat : « Sur les 5 dernières années, on est le 6ème club en Belgique »

Charleroi s’est imposé 2-0 face à Eupen ce samedi soir. De quoi finir les PO2 de la meilleure des manières et de faire le bilan des 40 matches de la saison. Un bilan qui doit « être phasé. On n’a pas bien commencé la saison. C’est la raison pour laquelle on n’a pas réussi à se qualifier pour les PO1. On a eu des hauts et des bas et puis la grosse claque avec les PO2 qui ont très mal commencé (0/6). Charleroi s’est remis en question et ne s’est plus arrêté. On a gagné notre poule. Il nous reste deux matches importants. Ça commence à Courtrai. » a déclaré Mehdi Bayat, venu faire le bilan de Charleroi à notre micro.

Car Mehdi Bayat veut aller au bout avec Charleroi et remporter la finale des PO2. L’administrateur-délégué de Charleroi tire même un bilan plus large de son équipe. « Si on regarde les 5 dernières saisons, Charleroi a été 3 fois en PO1 et a gagné une fois les PO2 et cette année on va essayer de les gagner à nouveau. Ce n’est finalement pas si mal si on regarde l’historique depuis la reprise du club. Charleroi compte à nouveau. Sur les 5 dernières années, on est le 6ème club en Belgique. Maintenant il faut commencer à assumer ce statut. Charleroi grandit et on doit faire en sorte que les résultats suivent pour assumer ce statut. »

Et Mehdi Bayat de conclure sur ce statut : « L’appétit vient en mangeant. On doit se donner les moyens d’être en PO1 chaque année. »

Charleroi affronte Courtrai en finale des PO2.