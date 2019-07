Mehdi Bayat sur la colère des fans : "S'ils ont ce sentiment, c'est de ma faute"

Charleroi a partagé ce dimanche face à Gand (1-1). L'avant-match a été marqué par la contestation des fans carolos envers leur administrateur délégué Mehdi Bayat. "Mehdi : menteur, frimeur, baratineur", a-t-on notamment lu sur une banderole affichée par les Ultras zébrés.

"C’était important que l’équipe montre qu’elle a du caractère. Avec un nouveau staff presque au grand complet, il faut garder la stabilité et l’héritage des six années passées avec Felice Mazzu. Je suis content car les joueurs ont répondu présent, c’est ce que j’avais demandé. S’il y a des ajustements à faire au niveau du noyau, on les fera. Je pense qu’il faut renforcer le noyau, mais il faut le faire intelligemment donc il y aura des sorties pour des rentrées. On ne veut pas avoir 40 joueurs sous contrat", a précisé Mehdi Bayat à notre micro.

Et de revenir sur la banderole : "J’aurais pu l’interdire. Si les supporters ont ce sentiment, c’est de ma faute. Ca veut dire que je n’ai pas suffisamment communiqué au sujet de la politique qu’on essaie de mettre en place. Après sept années de bons et loyaux services, et avec un bilan correct, je pense avoir mérité un minimum de crédit. Le club grandit, nos fans ont de plus en plus d’exigences. Il faut l’assumer. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne sont pas trop contents et ce qu’ils me reprochent. Peut-être qu’ils n’ont pas compris la stratégie que je souhaite appliquer. Le plus important reste le groupe et ce qui se passe sur le terrain."