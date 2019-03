Mehdi Bayat: "On a montré qu'à Charleroi on n'était pas si uni que ça"

Le Sporting de Charleroi jouera les Playoffs 2 comme on le sait depuis quelques temps. Une situation qui a créé des petites tensions entre le club et les supporters et la défaite de ce dimanche 1-2 contre Eupen n'aidera pas à les apaiser. Mehdi Bayat, l'administrateur-délégué de Charleroi n'a pas vraiment apprécié l'ambiance négative qui entoure son club, mais il considère qu'il ne faut retenir que le meilleur de son club et de ses supporters "qui sont extraordinaires" avant d'aborder les PO2.

Mehdi Bayat était déçu après la défaite contre Eupen, mais il ne pense pas qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux dans ces circonstances: "Avec une hécatombe de blessés de dernière minute. Le coach a dû composer avec un schéma tactique inhabituel. La bonne surprise de la soirée c'est la très bonne montée de nos Zébrions qui ont montré qu'ils ont du talent. Et c'est ça que j'ai envie de retenir finalement. Je ne crois pas qu'on peut reprocher un manque d'engagement à l'équipe, ils ont essayé. Je crois qu'Eupen mérite sa victoire."

Le Carolo voit plusieurs raisons contextuelles à la situation compliquée de son club... Et s'il confie adorer ses supporters, il a l'impression que les récents événements ont un peu écorné leur relation: "Quand on couche une équipe qui a presque été improvisée en last minute... Je pense que c'est quand même compliqué. En plus, on a vécu une semaine difficile. Une semaine où il y avait énormément de négativisme... Il y a eu les interviews mal interprétées par les supporters, par beaucoup de gens. Et puis il y a aussi eu mes supporters ce soir, que j'adore. Mais finalement, ce soir on a montré qu'à Charleroi on n'était pas si uni que ça. Et donc il est difficile d'aborder un match sereinement lorsqu'on sent autant d'ondes négatives autour du club."

Avant d'entamer les PO2 Mehdi Bayat pense "qu'il faut refaire du Charleroi tout simplement". En revenir donc aux fondamentaux et sans doute récupérer cette réputation chaleureuse et familiale qui colle à la peau du club depuis pas mal de temps maintenant.

Il admet que la déception des supporters est justifiée. Mais il apprécie qu'à présent le fait de ne pas atteindre les PO1 est considéré comme un échec alors qu'il y a seulement quelques temps, les Carolos fêtaient encore le maintien. Ce qui prouve à ses yeux la nouvelle dimension prise par son club. Même s'il admet que cette saison il n'a pas assumé son statut.

L'administrateur délégué conclut: "Si on est capable de faire des matches comme ceux qu'on a fait contre Genk et contre l'Antwerp, on devrait être capable de faire de bons PO2."