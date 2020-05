Mehdi Bayat : "La décision du CNS a le mérite de clarifier les choses"

Mehdi Bayat, président de l'Union belge de football, a réagi à la décision des autorités belges de maintenir la suppression de toutes les compétitions sportives jusqu'au 31 juillet, ce qui implique, de facto, la fin du championnat de Belgique de football.

Pour Mehdi Bayat, la décision a le mérite d'être claire : "Tout le microcosme du football, clubs, supporters, joueurs, dirigeants avait besoin de cette clarté par rapport à la fin de cette saison 2019-2020. Il fallait cette clarté au niveau sanitaire. Si vous me posez la question, moi j'aurais évidemment préféré qu'on puisse achever la compétition en cours et recommencer à jouer dès demain. Mais cette décision-là, nous ne pouvons pas la prendre seuls puisque nous avons besoin d'un cadre sanitaire dans lequel nous devons garantir, non seulement la santé de nos joueurs et de tous ceux qui gravitent autour des clubs de foot, mais aussi la santé de nos supporters. Vous me direz que pour la santé des supporters, on pourrait jouer à huis-clos dans des stades vides. Mais il est impossible d'organiser un match dans un stade totalement vide. Le protocole établi par la Pro-League montre que quelques centaines de personnes sont nécessaires sur site, notamment pour les retransmissions télévisées. Je pense que la situation actuelle en Belgique ne permet pas encore d'envisager ce scénario."

Reprise des entraînements collectifs à la mi-juin

Si la reprise des compétitions est autorisée début août, il faut évidemment que les joueurs aient eu le temps de s'y préparer correctement. Mi-juin semble donc constituer la période idéale pour reprendre les entraînements collectifs. Mehdi Bayat : "Les joueurs ne sont plus entraînés correctement depuis deux mois. Il leur faudra au moins 6 semaines d'entraînement collectif (je parle ici de vrai entraînement, sans distanciation sociale). Ceci correspondra à la phase 3 présentée par le gouvernement, c'est-à-dire le 15 juin ou même le 8 juin, qui est la date de la dernière phase du plan de déconfinement. Mais encore une fois, il faut bien être conscient que l'évolution de la situation sanitaire va indéniablement avoir un impact sur toute possibilité de reprise. Si la situation évolue favorablement, ce que nous espérons tous, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais en cas de couac ou de rébond épidémiologique, je crains que cela ne redevienne compliqué…".

La finale de la Coupe de Belgique en suspens

Si l'on peut considérer que la saison en cours est officiellement terminée (y compris, pour Peter Croonen, président de la Pro-League, la finale retour de D1B), le cas épineux de la finale de la Coupe de Belgique (que l'Antwerp tient absolument à disputer) ne sera tranché que le 15 mai. Mehdi Bayat : "La décision présentée ce jour par le gouvernement sera analysée et traitée lors de notre AG du 15 mai. Ce n'est pas parce qu'on ne peut plus jouer jusqu'au 31 juillet que tout est terminé. Il faut maintenant que l'AG, sur base de la décision du CNS, vote la fin de saison et prenne les décisions relatives à cette fin de saison. Est-ce que le classement sera figé ? Est-ce que Bruges sera désigné champion de Belgique ? Qu'adviendra-t-il de cette finale de coupe ? Tout cela devra être tranché le 15."

Théoriquement, il est donc encore possible que la finale FC Bruges-Antwerp ait lieu. Le 3 août par exemple. On imagine que ce débat sera au centre de discussions animées le 15 mai...

En position de force pour les droits TV ?

L'interdiction de toute compétition sportive jusqu'au 31 juillet, et par là-même le cas de "force majeure" induit par la décision, place-t-elle, la Pro-League en position de force par rapport aux détenteurs de droits TV comme Telenet ou Proximus qui réclamaient une partie de leur dû ? Mehdi Bayat : "Le cas de force majeure existait déjà dans les faits. A la limite, même sans la décision du CNS. Ici, la position du gouvernement est très claire : on ne peut pas jouer jusqu'au 31 juillet. Mais je pense que sur les différentes annonces qui avaient été faites au préalable (interdiction de rassemblements de masse avant le 31 août, impossibilité de s'entraîner de manière collective avant la mi-juin), il aurait été techniquement impossible de pouvoir jouer. Donc, je pense que la force majeure était déjà de mise. Mais la décision du CNS apporte encore plus de clarté et quand l'AG aura voté la fin de la saison, il n'y aura plus de doute possible en ce qui concerne nos droits par rapport aux opérateurs tv."