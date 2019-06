Mehdi Bayat: "Karim est en avance sur Felice au moment où on est allé le chercher" - Football -... Tout nouveau président de l'Union Belge, Mehdi Bayat n'en reste pas moins l'administrateur délégué du Sporting de Charleroi. Et le club a connu pas de changements avec le départ de son coach emblématique, Felice Mazzu, et l'annonce de l'arrivée de son remplaçant, Karim Belhocine. "Je suis extrêmement content du choix qui a été fait. On présentera tout le staff et le fonctionnement du Sporting de Charleroi dans les années à venir. Karim est quelqu’un qui est un travailleur, vraiment. Quelqu’un qui a eu deux périodes assez compliquées, à Courtrai comme T1 et avec ses soucis de diplôme… et puis surtout il a fait un excellent travail à Anderlecht dans des conditions extrêmement difficiles. Deux intérims qui me disent aujourd’hui qu’il est vraiment mûr pour pouvoir avoir sa chance."