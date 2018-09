Mehdi Bayat : "Je ne suis pas Abbas Bayat, je suis Mehdi Bayat"

Ce lundi, Mehdi Bayat, administrateur-général au Sporting de Charleroi, était l'invité de La Tribune. Il revenu sur les dossiers chauds qui concernent son club en ce début de saison,avec notamment le départ surprise du buteur iranien Kaveh Rezaei au Club de Bruges et la colère des fans des Zèbres.

Dans un premier temps, Mehdi Bayat a tenu à rassurer tout le monde au sujet de sa relation avec Felice Mazzu. Certains ont évoqué de la "friture" sur la ligne entre les deux hommes suite notamment à un mercato plutôt tendu.

"La relation est toujours extrêmement bonne avec notre entraîneur. Tous les deux, nous n’étions pas d’accord sur le départ de Rezaei (au FC Bruges). Sportivement, son départ, surtout à ce moment-là, n’était pas prévu. Moi, je suis dirigeant et je dois prendre des décisions qui peuvent être parfois très impopulaires. J’ai validé le départ de Rezaei mais j’ai dit au coach qu’on ferait le nécessaire pour le remplacer. Aujourd’hui, Felice Mazzu est content et m’a dit : "Finalement, Mr Bayat, je pense que nous avons bien fait les choses"", a expliqué le dirigeant des Zèbres sur le plateau de l'émission.

Mehdi Bayat a également été la cible des supporters. Il ne cache pas que cela l'a touché. "Cela fait 15 ans que je suis à Charleroi, je me sens Carolo. J’aime cette ville et cette région. Peut-être qu’une relation entre un dirigeant et les supporters est une sorte de relation de couple. De temps en temps, on passe par une zone de turbulence. Il ne faut pas oublier que les supporters de Charleroi ont souffert, ont vécu une période difficile avec mon oncle qui porte le même nom que moi. Mais, je ne suis pas Abbas Bayat, je suis Mehdi Bayat. J’ai pris un engagement il y a 5 ans quand on a repris le club. Le moment est arrivé de nouveau de repartir vers mes supporters avec une nouvelle stratégie car elle est nécessaire. Sur la moyenne des 5 dernières années, le Sporting de Charleroi est le 6ème club le mieux classé de Belgique. C'est une réalité mais aujourd’hui, si on veut continuer à progresser, on doit relancer un plan. Il faut repartir de nouveau sur un cycle de 5 ans, jusqu’en 2023. Tout cela sera expliqué de manière très claire aux supporters à partir du mois de novembre. Je m’y engage", a-t-il conclu.