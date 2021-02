Mehdi Bayat défend Belhocine : "Il a le groupe en main et a notre entière confiance"

Mehdi Bayat défend Belhocine : "Il a le groupe en main, il a notre entière confiance" - Football... "La situation sportive n’est pas bonne." Mehdi Bayat ne s’est pas voilé la face mardi en conférence de presse. L’administrateur délégué du Sporting de Charleroi est notamment intervenu pour soutenir son entraîneur Karim Belhocine, sous pression après la mauvaise série des Zèbres (1 victoire sur les 8 derniers matches de Pro League) qui sont 11es de Pro League. "Je ne vais pas dire que c’est injuste de prendre Karim comme coupable. Les résultats ne sont pas là et Karim est l’entraîneur. Il le sait et il l’assume pleinement. Il est conscient de la situation et il travaille tous les jours. Il se bat pour essayer de comprendre quel est le problème et trouver des solutions. Il a notre entière confiance aujourd’hui car il a le groupe en main."