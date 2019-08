Mehdi Bayat contrarié : "Il n'y avait pas d'accord de notre côté" sur le report du match contre Bruges

Rififi entre le Sporting de Charleroi et la Pro League ! Cette dernière a annoncé en fin de journée le report des matches Antwerp-Gand et Charleroi-Bruges à la suite des demandes des clubs impliqués en compétitions européennes (tous les clubs ici concernés, sauf Charleroi donc). Dans le communiqué de la Pro League, on apprend qu’il s’agirait d’une décision commune "En concertation avec les détenteurs de droits, la police locale et ces clubs, de reporter les matches". Sauf que si Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting mais aussi président de l’Union Belge, confirme qu’il y avait des discussions, il affirme surtout ne jamais avoir donné son accord… Et il se murmurait même lors du match opposant Zulte-Waregem à Charleroi ce lundi, qu’il n’y avait aucune demande de la part du Club de Bruges de reporter cette rencontre… Le Sporting de Charleroi considère en tout cas la publication du communiqué "peu élégante", en termes de timing (une heure avant le match des Carolos) mais aussi sur le fond, puisque les discussions n’avaient pas encore abouti.

La rencontre Charleroi-Bruges aura-t-elle lieu ce samedi ? "Au moment où je vous parle je n’en ai aucune idée. Pour la bonne et simple raison qu’il y a eu un vrai problème de communication. On est tous d’accord dans le club sur le fait qu’il faut protéger nos clubs dans les compétitions européennes, pour toutes les raisons qu’il peut y avoir de pousser les clubs belges à être plus performants. Par contre on n’a pas compris la manière dont les choses se sont déroulées. Au départ, on nous a posé la question et on a dit qu’on n’était pas tout à fait d’accord parce qu’il y a quand même beaucoup de contraintes pour nous. Surtout concernant la date à laquelle ce match pourrait se jouer."

C’est surtout la communication de la Pro League qui semble contrarier à Charleroi "Subitement, aujourd’hui, la Pro League a décidé de communiquer qu’il y avait un accord pour les deux matches. Ce qui n’était pas le cas. En tout cas de notre côté. Soit c’est une décision unilatérale de la Pro League et on la trouve très peu élégante. C’est la raison pour laquelle il y a eu des discussions aujourd’hui. On essaiera de voir demain quelle issue il pourrait y avoir à par rapport à cette décision qui a été prise."

Mais un accord est-il nécessaire pour le report du match, ou la Pro League peut forcer Charleroi ? "Moi, je pense que oui, un accord est nécessaire des deux côtés. À partir du moment où on demande un service à un club, parce que c’est comme ça que je le vois. On demande un service à un club qui n’est pas concerné du tout. Contrairement à l’autre match reporté où les deux sont concernés. Le Sporting de Charleroi se retrouve pénalisé pour de nombreuses raisons… Dans ce cas-là, il devrait au moins y avoir l’élégance d’avoir une discussion avec le club concerné, pour essayer de trouver les bonnes dates, et la manière dont ce match pourrait se rejouer s’il est reporté."

L’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi est aussi président de l’Union Belge. Une double casquette qui le met en porte-à-faux par rapport à cette décision. "La décision revient à la direction du club et au staff, j’ai même fait un pas de côté, en disant à Pierre-Yves Hendrickx et Karim Belhocine que c’était à eux de décider. Avec Pierre-Yves Hendrickx on s’était dit que ce n’était pas le moment d’en parler, Karim devait se concentrer sur le match contre Zulte. C’est pour ça qu’au niveau du timing, je trouve ça vraiment pas très élégant d’annoncer ça à une heure de notre match. Je ne dis pas que c’est ce qui a fait que Charleroi était moins bon ce soir, mais tout le monde ne parlait plus que de ça."