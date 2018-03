Mehdi Bayat : "Charleroi à vendre ? On a refusé des offres…"

Charleroi entame ce soir à Sclessin les 3e Play-Offs 1 de son Histoire. Avec une ambition adaptée à son statut nouveau : décrocher l’Europe après trôné en phase classique aux deux premières places. Son administrateur-délégué évoque la pression, le CDI de son coach, Zizou, sa notion du pouvoir, Chris Bedia et Marc Coucke. Mais aussi Alex Ferguson, un plongeon dans la Sambre, Vincent Kompany négociateur et son passé d’ailier droit. Et surtout sa Vespa aux rayures du Zèbre. Mehdi Bayat passe "Sur le Gril".

On le cueille entre deux réunions, toujours à courir d’un truc à l’autre, comme s’il n’avait plus une minute à perdre. Mehdi Bayat, c’est ça : l’image de l’éternel homme pressé. "J’ai toujours été un chien fou, j’ai toujours couru partout" explique le CEO du Mambour. "Durant ma jeunesse à l’AS Cannes, je jouais ailier droit, je plongeais dans mon couloir, je débordais et je centrais. J’avais un petit talent, j’aurais pu intégrer le Centre de Formation local mais mes parents donnaient priorité aux études. On allait voir tous les matches du club, j’avais les autographes de tous les joueurs… dont un certain Zinedine Zidane. Si je devais m’incarner dans un joueur ? Je serais un meneur de jeu type Eden Hazard, car j’aime distribuer et faire jouer les autres."

Le grand moment est donc arrivé : après une fin de phase classique en mode surplace, Charleroi doit se relancer pour ses 3e play-offs 1. "On avait perdu cette image de poil à gratter du foot belge car on a toujours été devant. Puis… on n’a plus su gérer ce nouveau statut : on a manqué de maturité, on a grandi très vite, trop vite peut-être, et on nous parle de crise… alors qu’on est 3e. J’en suis très fier, mais avant de courir il faut savoir marcher ! On s’est qualifiés trop tôt pour ce tour final. Mais on va retrouver ce rôle de challenger et ce football qui nous réussit si bien face aux meilleures équipes. Même si à terme, nous voulons cesser d’être juste l’emmerdeur de service : nous voulons devenir un club dominant avec un projet solide et des résultats pérennes."

"Le Standard est dernier des play-offs…"

Sauf que, de fait, le bilan 2018 est misérable : une seule victoire… suivie de 8 matches sans succès. "On prédit notre effondrement, mais je ne doute pas qu’on va retrouver le vrai Charleroi : nos stats sont très bonnes face aux clubs de haut de tableau. Notre début de calendrier est parfait : malgré sa Coupe de Belgique, le Standard a dû cravacher pour se qualifier et il a la pression car il doit une revanche à ses fans. Mathématiquement, il est le dernier de ces play-offs 1, avec 5 points de retard sur nous… Ensuite, nous recevrons Anderlecht et Genk, deux équipes qui nous réussissent bien au Mambour. Je suis confiant. Et oui, l’Europe est un minimum : on a d’ailleurs prévu les primes et les incentives nécessaires..." (clin d’œil).