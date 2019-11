Mehdi Bayat : "Belhocine a tout de suite convaincu car il a le profil Charleroi"

Charleroi étonne et détonne depuis quelques semaines. 5ème du général avec un match de moins, 16 points pris sur 18 sur les six derniers matches, Karim Belhocine est en train de réussir dans son nouveau club.

"Je pense que peu de personnes auraient misé sur ces résultats en ce début de saison", déclare Mehdi Bayat dans Complètement Foot ce dimanche soir.

Et d’ajouter : "Ça devait être une année de transition et ça se transforme en année de confirmation. On continue de faire notre petit bout de chemin et j’espère qu’on va atteindre les PO1."

Les PO1, l’objectif de chaque année pour les Carolos. Et pour le moment, le choix du coach était le bon.

"C’est Karim lui-même qui m’a convaincu. On l’a présenté comme un énième choix, mais quand on recrute, il faut parler avec la personne. Et Karim a tout de suite convaincu car il a le profil Charleroi. Il a toujours dû plus travailler que d’autres personnes. Si Hein Vanhaezebrouck le voulait comme T2, c’est qu’il y a une bonne raison. Il fallait lui laisser sa chance et il a été au-dessus des résultats qu’on attendait. Belochine s’adapte de plus en plus au système du Sporting", conclu Mehdi Bayat.

Charleroi s’est imposé 1-3 lors de la 16ème journée de Pro League et affronte ce samedi Waasland-Beveren.