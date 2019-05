Mbwana Samatta succède à Anthony Limbombe au palmarès du Soulier d'Ébène - © Tous droits réservés

Genk - Antwerp : Le résumé - Play-off 1 - Journée 7 - 03/05/2019 Accueilli par une ambiance électrique dans et en dehors de la Luminus Arena, Genk a fait le show devant son public en s’imposant 4-0 face à l’Antwerp vendredi soir dans le cadre de la 7e journée des playoffs 1. Auteurs de 6 victoires en 7 matches, les Limbourgeois sont plus que jamais lancés vers le titre. Ils comptent neuf points d’avance sur le Club de Bruges qui devra s’imposer à Gand dimanche pour entretenir un maximum de suspense avant le choc au sommet de la semaine prochaine au Jan Breydel. L’Antwerp est 3e avec 38 points, soit deux de plus que le Standard (4e).