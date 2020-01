Mbokani, Soulier d'Or de La Tribune : "Jouer encore quatre ou cinq ans, et pourquoi pas à Anderlecht"

Dieumerci Mbokani, qui a "échoué" à la deuxième place derrière Hans Vanaken lors du récent référendum du Soulier d’Or, a par contre reçu le premier Soulier d’Or de La Tribune, attribué par les journalistes et chroniqueurs de l’émission de la RTBF. Benjamin Deceuninck est allé à la rencontre de l’attaquant congolais pour lui remettre son prix et tailler une bavette en sa compagnie…

"A Anderlecht et au Standard, c’était déjà comme ça : à l’entraînement, je ne me donne pas à 100%, a d’abord évoqué Dieumerci Mbokani, questionné à ce sujet par Benjamin Deceuninck. Je suis comme ça. Mais en match, là, je suis à 100% ! C’est ça le plus important. A l’entraînement, on risque de se blesser… J’y preste à 70, 80%. Pour rester à ce niveau, je reste tout le temps chez moi, je ne sors pas beaucoup. Je me repose beaucoup, ce qui était moins le cas quand j’étais jeune, célibataire… Maintenant, je suis marié et j’ai des enfants !"

"C’est vrai qu’à l’étranger, je n’ai pas réussi comme en Belgique, a repris le joueur de l’Antwerp. J’ai quelques regrets à ce sujet. Mais les blessures, les changements d’entraîneur, cela a joué."

Quant à Anderlecht, le club qui est allé le chercher au Congo : "J’ai commencé le football là-bas, c’est mon club. J’habite à Bruxelles… J’aimerais bien y retourner un jour, il n’y a pas de problème ! Je me vois encore jouer quatre ou cinq ans (il en a 34, ndlr), je me sens toujours bien. Cette saison, je vise la trentaine de buts !"