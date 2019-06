Mbokani signe un nouveau contrat avec l'Antwerp

Dieumerci Mbokani a apposé sa signature au bas d'un nouveau contrat. Il s'est lié avec l'Antwerp jusqu'en juin 2020.



Annoncé partant, l'attaquant congolais a donc décidé de rester au Bosuil.



Une bonne nouvelle pour les fans du Great Old. "Dieu" a été l'un des grands artisans de la belle saison du matricule 1. En 33 matches, il a marqué à 14 reprises et a délivré 9 assists.



L'Antwerp a gagné le barrage européen face à Charleroi et évoluera en Europa League la saison prochaine. L'ancien attaquant d'Anderlecht et du Standard avait inscrit un doublé à cette occasion.