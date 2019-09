Mbokani : "J’aurais pu bien servir à Anderlecht mais on ne m’a pas appelé"

Dieumerci Mbokani aurait pu revenir à Anderlecht cet été mais les dirigeants du Sporting en ont décidé autrement. C’est en tout cas ce qu’a raconté l’attaquant de l’Antwerp dans les colonnes de Het Laatste Nieuws ce samedi.

"Si le transfert ne s’est pas fait, il faut demander à Anderlecht. Ce n’est pas ma faute", a avancé l’attaquant Congolais qui dévoile les pourparlers en fin de saison dernière.

"J’étais libre, il fallait m’appeler. Il y a eu des contacts avec mon agent mais pas avec moi. Anderlecht m’a demandé d’attendre mais je voulais connaître mon avenir avant de partir en vacances. Entre-temps, Luciano (D’Onofrio) et Laszlo Bölöni m’ont appelé pour me demander de rester. Finalement, Coucke et Verschueren ont décidé qu’ils n’allaient pas me prendre. Après le barrage contre Charleroi, je me voyais signer autre part mais finalement je n’ai eu que des offres concrètes de l’étranger. J’ai attendu Anderlecht mais rien n’est arrivé."

Mbokani, 34 ans dans un mois et 14 buts la saison dernière, est convaincu qu’il aurait pu apporter un plus à Anderlecht mais que son âge a freiné les envies anderlechtoises. "C’était sans doute une question d’age s’ils ne m’ont pas appelé mais Kompany et Chadli sont revenus aussi. Dans le football, ce n’est pas une question d’âge. On joue avec notre tête. C’est l’expérience qui est importante. J’aurais pu bien servir à Anderlecht. Je suis bon balle au pied, je sais dribbler et je peux m’adapter à tous les systèmes. Le club a certes beaucoup de bons joueurs mais il devra viser un attaquant en janvier."

C’est donc sous la vareuse de l’Antwerp que Mbokani jouera dimanche après-midi au Lotto Park lors d’un duel qu’il voudra marquer de son empreinte. "Anderlecht c’est ma maison. Les supporters Mauves comptent beaucoup pour moi mais je veux leur montrer que je suis encore fort. Ce ne sera pas une revanche mais juste ma manière habituelle de jouer au football."