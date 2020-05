Mbokani est le meilleur buteur de la saison en Pro League

Dieumerci Mbokani a été sacré meilleur buteur de la saison 2019-2020, a confirmé la Pro League mardi. L'attaquant congolais de l'Antwerp a marqué dix-huit buts, comme son collègue de La Gantoise Jonathan David, mais il est le 'Taureau d'Or' car il a marqué un but en plus en déplacement (six contre cinq).

Hans Vanaken, du Club Bruges, champion de Belgique, complète le top-trois avec 13 réalisations.

>>> LIRE AUSSI : Mbokani devrait signer en Chine, Lamkel Ze très courtisé

Mbokani, 34 ans, rafle ce titre de meilleur buteur pour la première fois de sa carrière. Le dernier joueur de l'Antwerp sacré meilleur artificier du championnat était Cisse Severeyns lors de la saison '87-'88 avec 24 buts.

Au palmarès, Mbokani succède au Tunisien Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem).

Le palmarès du meilleur buteur du championnat de Belgique de football (à partir de la saison 1945-1946):

1946: Bert De Cleyn (KV Malines) 40 buts

1947: Jef Mermans (Anderlecht) 38

1948: Jef Mermans (Anderlecht) 23

1949: René Thirifays (SC Charleroi) 26

1950: Jef Mermans (Anderlecht) 37

1951: Albert De Hert (Berchem Sport) 27

1952: Rik Coppens (Beerschot) 23

1953: Rik Coppens (Beerschot) 35

1954: Hippolyte Van Den Bosch (Anderlecht) 29

1955: Rik Coppens (Beerschot AC) 35

1956: Jean Mathonet (Standard) 26

1957: Maurice Willems (AA La Gantoise) 35

1958: Jef Vliers (Beerschot AC) 25, Jef Van Gool (Antwerp FC) 25

1959: Victor Wegria (Club Liège) 26

1960: Victor Wegria (Club Liège) 21

1961: Victor Wegria (Club Liège) 23

1962: Jacques Stockman (Anderlecht) 29

1963: Victor Wegria (Club Liège) 24

1964: Paul Van Himst (Anderlecht) 26

1965: Jean-Paul Colonval (FC Tilleur) 25

1966: Paul Van Himst (Anderlecht) 25

1967: Jan Mulder (P-B/Anderlecht) 20

1968: Roger Claessen (Standard) 20, Paul Van Himst (Anderlecht) 20

1969: Antal Nagy (Hon/Standard) 20

1970: Lothar Emmerich (All/Beerschot) 29

1971: Erwin Kostedde (All/Standard) 26

1972: Raoul Lambert (Club Bruges) 17

1973: Robbie Rensenbrink (Ned/Anderlecht) 16, Alfred Riedl (Aut/Sint-Truiden) 16

1974: Atilla Ladynszki (Hon/Anderlecht) 22

1975: Alfred Riedl (Aut/Antwerp) 28

1976: Hans Posthumus (P-B/Lierse) 26

1977: François Vander Elst (Anderlecht) 21

1978: Harald Nickel (All/Standard) 22

1979: Erwin Albert (All/Beveren) 28

1980: Erwin Vandenbergh (Lierse) 39

1981: Erwin Vandenbergh (Lierse) 24

1982: Erwin Vandenbergh (Lierse) 25

1983: Erwin Vandenbergh (Anderlecht) 20

1984: Nico Claesen (Seraing) 27

1985: Ronny Martens (AA La Gantoise) 23

1986: Erwin Vandenbergh (Anderlecht) 27

1987: Arnor Gudjohnsen (Isl/Anderlecht) 19

1988: Francis Severeyns (Antwerp) 24

1989: Edi Krncevic (Aus/Anderlecht) 23

1990: Frank Farina (Aus/Club Bruges) 24

1991: Erwin Vandenbergh (AA La Gantoise) 23

1992: Josip Weber (Cercle Bruges) 26

1993: Josip Weber (Cercle Bruges) 30

1994: Josip Weber (Cercle Bruges) 31

1995: Aurélio Vidmar (Aus/Standard) 22

1996: Mario Stanic (Cro/Club Bruges) 20

1997: Robert Spehar (Cro/Club Bruges) 26

1998: Branko Strupar (Cro/Racing Genk) 22

1999: Jan Köller (Tch/Lokeren) 27

2000: Ole Martin Aarst (Nor/AA La Gantoise) 30, Toni Brogno (Westerlo) 30

2001: Tomasz Radzinski (Can/Anderlecht) 23

2002: Wesley Sonck (Racing Genk) 30

2003: Wesley Sonck (Racing Genk) 22, Cédric Roussel (Mons) 22

2004: Luigi Pieroni (Mouscron) 28

2005: Nenad Jestrovic (Ser/Anderlecht) 18

2006: Tosin Dosunmu (Nig/Germinal Beerschot) 18

2007: François Sterchele (Germinal Beerschot) 21

2008: Joseph Akpala (Nig/Charleroi) 18

2009: Jaime Alfonso Ruiz (Col/Westerlo) 17

2010: Romelu Lukaku (Anderlecht) 15

2011: Ivan Perisic (Cro/Club Bruges) 22

2012: Jérémy Perbet (Fra/Mons) 25

2013: Carlos Bacca (Col/Club Bruges) 25

2014: Hamdi Harbaoui (Tun/Lokeren) 22

2015: Aleksandar Mitrovic (Ser/Anderlecht) 20

2016: Jérémy Perbet (Fra/Charleroi) 22

2017: Lukasz Teodorczyk (Pol/Anderlecht) 22

2018: Hamdi Harbaoui (Tun/Zulte Waregem/Anderlecht) 22

2019: Hamdi Harbaoui (Tun/Zulte Waregem) 25

2020: Dieumerci Mbokani (Con/Antwerp) 18