Mbokani devrait signer en Chine, Lamkel Ze très courtisé

Laszlo Bölöni et l'Antwerp se sont donc séparés. Le club anversois a confirmé jeudi le départ de l'entraîneur roumain de 67 ans, arrivé au Bosuil il y a trois ans. Laszlo Bölöni s'était installé sur le banc de l'Antwerp en 2017, alors que le Great Old venait d'être promu en D1A.

Ce départ, ajouté aux autres déjà annoncés (Sinan Bolat en fin de contrat, Kevin Mirallas non prolongé), lance le mercato anversois. D'autant que Dieumerci Mbokani, d'après Le Soir, devrait plus que probablement rejoindre la Chine (Wuhan ou Shandong Luneng, où évolue Marouane Fellaini). L'attaquant congolais de 34 ans, qui n'était pas contre un retour au Sporting d'Anderlecht, est désireux de négocier un dernier gros contrat alors qu'il sera libre en juin. Autre élément de l'Antwerp courtisé, toujours d'après la même source : Didier Lamkel Ze. L'ailier atypique camerounais, 23 ans, est suivi par Rennes, le FC Porto et Bordeaux. Restera-t-il si 'tout le monde' quitte le navire ? Pas sûr.

Notons, enfin, que Steven Defour, Daniel Opare et Dino Arslanagic arrivent en fin de contrat le 30 juin prochain.