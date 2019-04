Mbokani assomme Anderlecht et offre les 3 points à l'Antwerp

Battus par Genk et Bruges lors des deux premières journées des play-offs I, Anderlecht n'a pas fait mieux en s'inclinant face à l'Antwerp (1-2) ce dimanche, lors de la 3ème journée. 0 sur 9, c'est un bilan qu'Anderlecht n'a jamais livré en ouverture des play-offs.

Les Mauves marquent donc clairement le pas dans la course à la 4ème place et aux places européennes. L'Antwerp s'envole et possède maintenant 5 points d'avance sur les Mauves. Les Anversois reviennent à deux points du Standard et à trois du FC Bruges alors que ces deux équipes s'affrontent ce lundi.

Pieter Gerkens (33') a inscrit le but anderlechtois. Didier Lamkel Zé (39') et Dieumerci Mbokani (84') ont marqué pour l'Antwerp.

Si Anderlecht a dominé dès le coup d'envoi, son gardien Thomas Didillon s'est néanmoins mis le premier en évidence, pour repousser brillamment une tête de Dino Arslanagic (5e). Le Français avait déjà écarté une déviation de William Owusu en corner sur la phase précédente, et dut ensuite encore empêcher un envoi du capitaine visiteur Faris Haroun, de se loger dans sa lucarne.

Il a fallu plus d'une demi-heure aux mauves pour ouvrir le score. C'est Gerkens, déjà buteur contre Bruges (2-3), jeudi, qui a joliment repris de la tête un centre millimétré d'Andy Najar. Sinan Bolat a certes réussi à toucher le ballon au prix d'une belle détente, mais sans le sortir du cadre (1-0, 33e). Cette avance, certes méritée, fut néanmoins éphémère.

Six minutes plus tard, en effet, Mbokani se promenait dans son ancien jardin, avant de servir Lamkel Zé, qui exploitait parfaitement l'assist (1-1, 39e).

Anderlecht, qui remonta sur la pelouse du Stade Constant Vanden Stock, avec Sebastiaan Bornauw à la place de James Lawrence en défense centrale, allait-il réussir à reprendre l'avantage en deuxième mi-temps ? Il n'en donnait pas vraiment l'impression, et Fred Rutten dut ainsi se résoudre à jouer la carte Ivan Santini. Le Croate remplaça en effet Francis Amuzu à la 64e.

L'Antwerp, qui tenait assez aisément son point face à des mauves apparemment fatigués, et en tout cas imprécis, allait même en rafler trois. Mbokani, l'homme du match, servit en effet une nouvelle fois idéalement Lamkel Zé, dont le poteau renvoya toutefois l'envoi. Dans les pieds du Congolais (1-2, score final, 83e).