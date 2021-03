Mbaye Leye très remonté : "il n’y a eu que 30 minutes de temps de jeu, Mouscron ne voulait pas jouer"

Mbaye Leye est revenu sur la défaite du Standard à Mouscron (1-0). Après un sursaut en Coupe de Belgique face au FC Bruges, les Liégeois sont retombés dans leurs travers au Canonnier. "Que voulez-vous dire ? On essaie tout, parce qu’il y a une équipe en face qui est bien organisée. La semaine passée, j’ai eu un collègue qui parlait de la qualité des terrains et du VAR (ndlr : Philippe Clement), aujourd’hui je peux parler du temps effectif du match. On aura joué 30 minutes par rapport à toute la rencontre. La seule chose que je retiens c’est qu’on a perdu des points."

Le coach reproche à Mouscron les pertes de temps répétées qui ont eu pour effet de casser le rythme du match. Il réfute l’idée que le mental n’y était pas dans les rangs liégeois. "Ce n’est pas une question de mentalité. L’analyse aujourd’hui, c’est qu’on a perdu trois points. Le reste, je le répète : temps effectif, peut-être trente minutes de jeu. On prend un but contre son camp au seul moment où ils sont venus dans notre rectangle. J’analyse ce match comme ça, ce n’était pas une question de mentalité".

A la question de savoir si la demi-finale de Coupe de Belgique (la semaine prochaine, à Eupen) sera le match le plus important de la saison. "Tous les matchs sont importants, celui-là particulièrement. Ce sont des circonstances qui font ça. Pour revenir au match d’aujourd’hui, je peux juste dire que le tempo devait être plus haut, parce qu’on avait une équipe adverse qui voulait tout faire pour ne pas jouer dans un tempo plus élevé."

Visiblement agacé par la perte de temps de Mouscron, le coach est revenu encore une fois sur le temps effectif de jeu qu’il situe autour des trente minutes, ce qui est extrêmement peu. "Mon équipe et mes joueurs savent ce que je pense de ce genre de matchs, et c’était un match très important pour nous. C’était un match piège, mais mes joueurs n’ont pas sous-estimé Mouscron. Les gens devant leur télé ne vont pas se rendre compte de ces pertes de temps mais c’était criant au bord du terrain."