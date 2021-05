Mbaye Leye sur la saison du Standard : "De la malchance, des déceptions et des blessures"

Le Standard est éliminé de la course à l’Europe après s’être incliné sur le terrain de Malines ce dimanche après-midi (3-1). L'entraîneur liégeois, Mbaye Leye, était évidemment déçu du résultat et du manque de réussite de son équipe à l’interview d’après match.

"On a eu du mal les 20 premières minutes. On a été perturbé par les changements de dernières minutes avec Lestienne qui a remplacé Amallah. Notre jeune milieu défensif, Allan Delferriere, a aussi pris une carte très tôt dans la rencontre et ça a influencé son jeu. On a été meilleur durant la deuxième demi-heure mais on a manqué de réussite", estime Mbaye Leye, avant de reprendre : "On touche trois fois le poteau, la réussite n’est pas là. C’est de la malchance. Tu perds Zinho Vanheusden en début de saison, puis Merveille Bokadi et aujourd’hui notre gardien, Arnaud Bodart, a une commotion…"

On craint le pire pour Nicolas Raskin

A l’image de la rencontre, l’entraîneur du Standard regrette le manque de chance du Standard cette saison : "Cette saison a été compliquée. La malchance a commencé hier avec la blessure de Nicolas Raskin dont on craint le pire avec ses ligaments et aujourd’hui on a eu beaucoup d’occasions, mais sans efficacité c’est difficile. C’est une année avec beaucoup de malchance, des déceptions et beaucoup de blessures. Il faut faire avec et construire pour les deux derniers matches".

Les Liégeois affronteront encore Gand et Ostende, pour du beurre, avant de partir en vacances.