Mbaye Leye : "Si tu veux jouer pour toi tu ne seras pas le bienvenu au Standard"

Le Standard a partagé l’enjeu (3-3) face à Rennes pour son dernier match de préparation ce samedi. Alors qu’ils menaient 3-0, les Liégeois ont craqué après l’exclusion du jeune Al-Dakhil. Par moments, le Standard s’est montré intéressant et la prestation globale a satisfait le coach des Rouches, Mbaye Leye : "C’était bon dans le contenu. Je pense que quand tu es dans ce système avec les joueurs qui coulissent bien et la bonne intensité, c’est bon. On a eu une préparation mais on n’a jamais joué sous cette chaleur et tu sentais que certains étaient à bout après une heure de jeu mais dans l’ensemble c’était bien. On est sur la bonne voie parce que collectivement tu vois que tout le monde est en place, tout le monde a envie d’aller vers la même chose". La solidarité et la mentalité de groupe représentent la principale demande du Sénégalais : "C’est ça l’idée, de jouer en groupe et de créer une équipe. Et quand cette équipe sera créée, appeler plus tard les individualités. Et là je vois ça dans mon équipe, avec plus de caractère, plus d’envie. Quand un perd le ballon, l’autre est derrière pour le récupérer, la solidarité. On a vu ça pendant une heure et on a marqué aussi des buts. Quand tu regardes l’Euro, les équipes qui ont réussi ce sont les équipes qui étaient collectivement solides. Je veux voir ça dans mon équipe. Les individualités ne vont pas nous aider. Quand on sera bons tous ensemble, chacun sera bon individuellement et marquera un but ou fera la différence mais dans le collectif".

Amallah n'entre pas dans les plans immédiats

Et dans ce contexte, un joueur supplémentaire est apparu en tribune aux côtés des Carcela, Dussenne et Lestienne puisque Selim Amallah n’a pas été repris par Leye. Un nouveau message fort envoyé à son groupe par le coach liégeois : "Peut-être que Selim est prêt physiquement mais les autres ont fait une grande préparation, donc pour le moment il faut jouer comme ça, sans lui, parce que les autres sont prêts et avec cette identité il faut faire comme ça". Hugo Siquet était également en tribune mais pour une toute autre raison. Le jeune back droit était blessé et même si les rumeurs de départ se font de plus en plus insistantes, il ne s’agit pas d’une blessure diplomatique : "Hugo a un peu mal aux ischios, c’est sans doute une petite élongation mais ça fait 3 ou 4 jours donc j’espère que lundi ou mardi il sera là. Si jamais je perds des joueurs comme Siquet, Raskin ou Bodart il faudra se poser la question à ce moment-là mais pour l’instant ils sont toujours là. Le conditionnel peut foutre le bordel". Si beaucoup de rumeurs existent du côté des départs, du côté des arrivées c’est le calme plat. Le Norvégien Aron Donnum est cité avec insistance du côté de Sclessin mais il n’y a encore rien d’officiel. Mbaye Leye attend en tout cas des renforts : "J’attends que ça se décante mais c’est difficile pour moi de parler de joueurs qui ne sont pas encore au club. On est sûr qu’il y aura des arrivées parce que c’est important d’avoir de nouveaux joueurs. Quand tu pars avec la même équipe, tu ne peux pas faire mieux que la saison passée, tu as besoin de sang neuf. On a décidé de minimaliser les risques et d’essayer de trouver des joueurs qui nous satisfont tous.

La saison de Dragus ?

On a tout de même pu noter un retour dans le noyau liégeois, celui de Denis Dragus. Prêté à Crotone la saison dernière, le Roumain a effectué la préparation avec le groupe et a plutôt bien presté : "Je pense que c’est important de remettre tout le monde dans le coup, avoir de la solidarité dans la grille collective. Denis doit venir dans ce schéma-là et il le fait. Il est jeune donc il va faire des erreurs. Il va prendre le ballon et au moment où il doit faire une passe il ne va pas le faire mais il faut l’accepter. Ça fait partie de son jeu et moi je suis un coach qui va l’accepter et l’aider à s’améliorer. Le but est de montrer à Denis que j’ai confiance en lui". Mais le Roumain aura fort à faire dans le secteur offensif avec notamment Joao Klauss et Jackson Muleka : Devant il y aura beaucoup de monde, il y aura des changements et c’est important qu’il y ait un peu de concurrence. Denis fait très bien son travail défensif sur le pressing, avec sa vitesse, il a beaucoup de choses mais il doit rentrer dans le moule et pour le moment il le fait très bien. Il faut compter sur lui et les autres doivent être patients avec lui. C’est sa troisième année chez nous donc j’espère que c’est son année et qu’il va faire de bonnes choses". La préparation a été l’occasion pour Leye de lancer des jeunes. Si certains ont parfois fait des erreurs à l’image d’Al-Dakhil face à Rennes, l’entraîneur des Rouches est globalement satisfait de l’évolution de ses ouailles : "La satisfaction de la préparation c’est que les joueurs commencent à prendre dans le système, à prendre leurs responsabilités. Il y a des joueurs qui sortent balle aux pieds et ça c’est très important. Si j’avais peur de la jeunesse, ils ne m’auraient pas pris. Je pense que la qualité n’a pas d’âge. Quand tu vois Al-Dakhil et Ngoy, ils font des erreurs. Si je suis Bruges je peux prendre un joueur qui coûte 7 millions et qui amène des certitudes. Aujourd’hui avec le Standard on n’a pas cette certitude donc on doit y aller surtout avec des joueurs qui ont la mentalité. Les jeunes vont faire des erreurs mais ça fait partie de l’apprentissage".

Le groupe n'est pas encore prêt

Pour autant Mbaye Leye sait que son groupe n’est pas encore prêt et que le début de compétition risque d’être compliqué et ce dès la première journée avec la réception de Genk ce vendredi : "Ce que j’ai vu pendant une heure c’était très bien. Ça va encore être une saison où on va devoir cravacher, on va subir, être dans la difficulté. Et là il faudra qu’on soit solidaire. Cette année, il y aura du sang neuf, j’espère le plus vite possible, et on pourra grandir ensemble. Aucune équipe ne sera prête au premier match de championnat. Mes joueurs ne peuvent pas être prêts avec la situation qu’on a connue et avec les internationaux qui sont revenus plus tard, avec des joueurs qui ont été blessés pendant la saison. Tu as besoin de 4-5 matchs de championnat pour rentrer dans le rythme mais ils sont sur le bon chemin. On va tout faire pour garder l’esprit Standard et que les joueurs sachent que le club doit revenir en avant". Si le onze qu’alignera Leye face à Genk est encore loin d’être défini, la seule certitude est que la mentalité sera un élément primordial dans la prise de décision du coach : "Tout le monde rentre en compte pour le match contre Genk. Il y aura des changements, je veux de la concurrence saine. L’objectif c’est l’équipe. On a parlé de restructuration, tous les joueurs qui veulent jouer pour le Standard sont bienvenus mais si tu veux jouer pour toi tu ne seras pas le bienvenu". ►►► À lire aussi : Noah Mbamba, 16 ans et déjà deux trophées avec Bruges ►►► À lire aussi : Jupiler Pro League : Charleroi et Ostende piétinent avant leur première rencontre de championnat