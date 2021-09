Mbaye Leye "sans pression" malgré les défaites du Standard : "Je ne suis pas du tout inquiet, je suis à la bonne place au bon moment"

Battu deux fois de suite à domicile (0-1 face à Anderlecht et 1-2 contre Saint-Trond), le Standard occupe actuellement la huitième place de la Pro League avec un bilan de quatre victoires, quatre défaites et un partage en l'espace de neuf journées de championnat.

Au-delà des résultats, les prestations de ces dernières semaines sont loin d'être convaincantes (une défaite 4-0 à l'Union, une victoire très flatteuse - 0-1 - à Seraing) et certains n'hésitent pas à mettre en cause les compétences de l'entraîneur des Rouches, Mbaye Leye.

"Ce qui est très important pour Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean et moi, c’est de rester solidaires, de continuer à faire le même boulot qu’on fait depuis le début de saison, ensemble, a souligné Mbaye Leye en conférence de presse ce jeudi. Je pense que j’ai le soutien d’Alex, on est en symbiose depuis le début de saison, on s’entend très bien et on essaie de donner le maximum pour que les choses se passent bien. Dans chaque club, il y a des restructurations, et pour l’instant, c’est le cas. Nous, on veut rester dans le même projet : montrer à tout le monde qu’on y croit, on connaît des difficultés pour le moment, mais on va continuer à travailler comme on le fait depuis le début. Et ça va payer ! J’ai déjà vécu beaucoup de semaines compliquées depuis que je suis arrivé ici. Au début, chaque match, c’était un test ! Je suis un jeune entraîneur, et ce qui est marrant, c’est que tout le monde parle de ce que je devrais faire ou de comment je devrais le faire. Et j’ai même lu qu’on parlait de mon body language ! J’ai connu une carrière de footballeur, et j’aurai aussi une très longue carrière d’entraîneur, ici ou ailleurs. Il n’y a que le travail qui nous permettra de nous en sortir, et je suis persuadé que le club va s’en sortir. Il n’y a pas plus de pression, elle est partout dans le foot ! La pression populaire, ce n’est pas mon problème. J’ai un travail à faire, et je le ferai jusqu’au bout. Les moments difficiles, c’est très dur à vivre pour les supporters, ceux qui aiment ce club, mais il faut continuer ensemble pour s’en sortir. Je suis plus que déterminé. Aucune pression !"

"Quand on n’a pas les individualités pour faire la différence, il faut avoir un collectif bien présent, a repris l'ancien attaquant. Et ce dans tous les compartiments du club ! Il faut que cet orage passe. Moi, je veux gagner le match contre Malines, peu importe la manière. Si c’est comme contre Seraing, ça me va. Je veux gagner. Il faut ramener le calme en signant de bons résultats. Je ne suis pas inquiet pour mon avenir, cela fait 18 ans que je suis dans le milieu et la seule vérité, c’est celle du terrain. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Que je parte dans une semaine, trois mois, six mois ou deux ans, les choses se feront comme cela doit se faire. Je suis sûr que je suis à la bonne place, au bon moment, et avec le travail et des résultats, on va s’en sortir. On sait où est le problème."