Mbaye Leye rend hommage à Michel Preud'homme : "Je t'aime coach"

Mbaye Leye a rendu un joli hommage à Michel Preud’homme sur les réseaux sociaux. Alors que MPH a annoncé son départ du banc du Standard, son dernier assistant a tenu à lui dire ce qu’il a sur le cœur. Les deux hommes se sont côtoyés à plusieurs reprises ces dernières années. Preud’homme a d’abord coaché le joueur avant de partager le banc avec lui.

"Dans le monde du foot il est très facile de blâmer, de nuire à l’image d’une personne où de le faire passer pour quelqu’un qu’il n’est pas. De t’avoir eu comme entraîneur a été une bénédiction et d’être ton dernier assistant un miracle car la liste des prétendants était si longue.

Recevoir du respect et de l’admiration de la part des personnes qui t’ont côtoyé ou ont eu la chance de travailler avec toi c’est le Must le Top le Grall.

Ta carrière et ton palmarès sont une réponse à toute personne qui a osé rivaliser et se mettre à ton niveau. Ta persévérance, ta volonté de partager tes connaissances, l’obsession du travail bien fait et des détails etc.. font de vous le grand MPH.

Parlons peu parlons bien. Je t’aime coach."

A la suite du départ annoncé de Preud’homme, Mbaye Leye a été cité comme l’un de ses potentiels remplaçants.