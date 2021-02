Mbaye Leye : "Quand l’équipe adverse refuse le jeu, il faut jouer et être efficace"

Le Standard a partagé l’enjeu à OHL ce samedi soir. Avec ces nouveaux points perdus, l’équipe version Mbaye Leye marque un peu le pas avec un bilan de 2 points sur 9 après le très encourageant 12/12 de ses débuts.

"C’est un très bon match du Standard, quand je vois comment on a commencé le match, avec autant de possession, et que l’équipe adverse était venue juste pour défendre et jouer en contre-attaque, c’est dommage de ne pas avoir marqué les occasions que l’on a eues. Je pense que dans le tempo, dans la manière de jouer on était très bien."

Le coach ajoute : "En deuxième mi-temps, on a essayé. Eux, ils ont marqué dès la première fois qu’ils sont venus chez nous. Mais le Standard que j’ai vu était un Standard dominant, on s’est créé des occasions, on a été dangereux. Mais souvent c’est comme ça, des équipes qui viennent juste pour défendre peuvent faire la différence sur les contre-attaques… On aurait pu avoir mieux, mais on aurait aussi pu perdre le match. Les joueurs doivent apprendre que lorsqu’une équipe vient et refuse le jeu, il faut jouer et être efficace. Quand vous manquez un peu d’efficacité, ça devient plus difficile."

Joao Klauss a marqué mais après avoir loupé quelques occasions : "Je suis content de son rendement, il pèse beaucoup dans les défenses. Il répond présent tout le temps… Je pense que son adaptation dans le groupe est géniale, il va encore nous apporter plus à l’avenir. Il y a des jours où ça ne veut pas rentrer, si ça avait bien voulu rentrer en première mi-temps, le match aurait pu se terminer sur de meilleurs augures."

La conclusion du coach après cette rencontre : "Dans l’ensemble il faut retenir que si on est beaucoup efficace très tôt, on peut peut-être gagner un match plus facilement."