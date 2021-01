Mbaye Leye préface le choc wallon : "Entre le Standard et Charleroi, c'est du 50-50"

Après 2 déplacements consécutifs, le Standard retrouvera Sclessin ce dimanche à l'occasion de la visite de Charleroi. Un choc wallon entre deux équipes qui ont suivi des trajectoires radicalement opposées. Le Standard vient d'aligner un 9 sur 9 et la confiance semble revenue à Sclessin depuis l’arrivée de Mbaye Leye, alors que le Sporting n’a connu que la défaite en 2021. Les zèbres restent même sur une série de 4 revers d’affilée.

Du 50-50

Vu l’état de forme affichée par les deux équipes, qui ne sont toutefois séparées que par un point (en faveur des Rouches), les Liégeois partent avec les faveurs des pronostics même si pour Mbaye Leye, le Standard ne partira pas favori : " C’est bien trop tôt pour nous donner cette étiquette de favori. Pour moi, ce sera un match ouvert. Malgré des résultats en dents de scie et une série de défaites, Charleroi reste une équipe très valable qui va se battre jusqu’au bout pour atteindre les play-offs 1. Le Sporting a les qualités requises avec des joueurs d’expérience. Ce sera donc une rencontre équilibrée, d’autant que jouer à domicile ne représente plus un avantage. Ce sera donc du 50-50 " .

►►► À lire aussi : Volée de Dussenne, tir surpuissant de Ndri : les pieds gauches font le spectacle en Pro League

Démarrer pied au plancher

L’entraîneur du Standard connaît bien l’équipe de Charleroi. Il s’attend à une réaction des zèbres après la lourde défaite concédée mardi à Anderlecht : " Je me méfie de la bête blessée. Charleroi a du caractère et va vouloir le démontrer, surtout contre le Standard. On le sait, un derby wallon est toujours un match particulier mais je me focalise uniquement sur mon équipe qui doit confirmer la prestation signée à Malines. Une chose est sûre, on devra être au maximum pour l’emporter face à cette équipe. Il faudra donc démarrer pied au plancher. C’est-à-dire qu'il faudra se montrer d’emblée très agressif mais dans le bons sens du terme et on devra aussi rester concentré durant toute la rencontre en gardant le même état d’esprit que lors des trois derniers matches ".

Profiter du rythme européen

Vu l’accumulation des matches, Charleroi, qui a joué 24 heures plus tôt que le Standard, aura bénéficié d’une journée de repos supplémentaire. Un avantage en terme de récupération qui ne semble pas vraiment gêner Mbaye Leye. Que du contraire…. " Pour moi, cela n’aura aucune incidence sur le match de dimanche. Le Standard est habitué à jouer la coupe d’Europe chaque année et donc à enchaîner deux ou trois matches par semaine. Ce rythme ne me dérange pas. Les deux équipes partiront donc sur le même pied d'égalité sans le soutien des supporters qui peuvent parfois faire la différence".

Un match (pas vraiment) comme les autres

Pour affronter Charleroi, Mbaye Leye sera toujours privé de Collins Fai (le défenseur camerounais n'est pas encore rétabli de sa blessure), et de Gojko Cimirot, à nouveau testé positif au coronavirus. Le coach des Rouches se réjouit toutefois de disputer son premier choc wallon dans le costume d’entraîneur même s’il relativise la portée de ce duel " D’un point de vue mathématique, c’est un match comme les autres avec la volonté d’engranger 3 points mais c’est un derby et donc sur le plan émotionnel, c’est très important pour les supporters. On va donc tout donner pour les satisfaire et essayer de poursuivre sur notre lancée avec la même mentalité même si, je le répète on s’attend à un match difficile ".