Mbaye Leye mis à l'honneur pour le dernier match de sa carrière

Le public de Mouscron a rendu hommage à Mbaye Leye vendredi soir à l'occasion du dernier match de la carrière du Sénégalais. Avant le coup d'envoi de la rencontre des Hurlus contre Waasland-Beveren, Leye a été remercié par un maillot commémoratif et un cadre photo au centre duquel figurait l'inscription 'Merci Mbaye'. L'attaquant de 36 ans, accompagné de son épouse et de ses enfants, a ensuite récolté les applaudissements et les chants de son public.

Leye n'aura joué que 26 matches en faveur de Mouscron qu'il n'a rejoint qu'au début de cette saison. Il a en revanche collectionné 353 apparitions en Pro League avec 121 buts à son actif. Il aura surtout marqué les esprits lors de ses 6 saisons disputées à Zulte Waregem (202 matches). Il termine sa carrière avec trois Coupes de Belgique à son palmarès (La Gantoise en 2010, le Standard en 2011 et Zulte-Waregem en 2017). En Pro League, le Sénégalais a également défendu les couleurs de Lokeren et d'Eupen. A l'étranger, il a disputé une saison à Amiens en Ligue 2.