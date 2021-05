Mbaye Leye : "Je sais déjà de qui je n’ai plus besoin dans mon équipe"

Leye devra composer avec un noyau déforcé à la Gantoise en raison de nombreuses blessures. Moussa Sissako , Selim Amallah , Laurent Jans , Nicolas Raskin , Gokjo Cimirot , Samuel Bastien , Maxime Lestienne et Arnaud Bodart ne devraient pas faire le déplacement. "On fera un check-up lundi pour voir qui a quoi et pour gérer les vacances de chacun. Tout le monde doit avoir les bons soins afin de se préparer au mieux pour la saison prochaine", explique le coach.

Ce jeudi, le Standard, déjà éliminé de la course européenne, se déplace à Gand lors de l’avant-dernière journée des play-offs 2. L’entraîneur du Standard Mbaye Leye a profité de la conférence de presse pour faire un point sur les blessures et a également abordé le futur du club.

Si la saison du Standard est déjà terminée étant donné que la première place du groupe est inatteignable, ce n’est pas une raison suffisante pour prendre cette rencontre à la légère selon Leye : "C’est important de montrer une bonne mentalité, on a un blason à défendre. Tout le monde doit se donner à 100% jusqu’au bout".

L’entraîneur liégeois sera attentif à la mentalité affichée par ses joueurs lors des deux derniers matches : "Les joueurs savent que je serai là l’année prochaine donc tout ce que je vois aujourd’hui me permet de me faire une idée pour le futur. L’année prochaine, la mentalité des joueurs devra être irréprochable. Un joueur ne sera pas indispensable s’il n’a pas la mentalité du Standard et il pourra partir dans un autre club. C’est le message que j’ai fait passer au club, à la direction et aux joueurs. Le Standard avant tout. Si vous pensez à vous d’abord, vous pouvez partir car je préfère garder des joueurs qui veulent mettre le club dans de bonnes dispositions".

Le Standard est en reconstruction, tout le monde doit le savoir

L’entraîneur insiste sur la mentalité de ses joueurs mais il ne mettra pas en place une préparation mentale spécifique pour la saison prochaine. "L’important c’est qu’on aille dans la même direction. Tout le club doit s’impliquer. On doit faire table rase pour ne pas reproduire les mêmes erreurs", dit Leye, avant de reprendre : "On est en reconstruction, tout le monde doit le savoir. Mais ce n’est pas pour ça que je jouerai avec 11 joueurs de l’académie la saison prochaine. Je mettrai des joueurs qui ont des qualités avec des joueurs qui ont un leadership positif, qui peuvent les aider à grandir".

Mbaye Leye ne fera donc pas de cadeau à ses joueurs et l’entraîneur semble déjà savoir sur qui il peut compter ou non : "Dans ma tête, je connais déjà le groupe du Standard pour l’année prochaine. Je sais déjà qui va rester et de qui je n’ai pas besoin dans mon équipe".