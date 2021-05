Mbaye Leye évoque la saison prochaine après la défaite face à Ostende : "C’est trop tôt pour parler d’ambitions"

Après la nouvelle défaite du Standard face à Ostende (1-3), Mbaye Leye est revenu sur la rencontre et l’avenir du Standard au micro d’Eleven Sports.

Le coach sénégalais a d’abord évoqué la défaite du jour : " La saison était trop longue quand on voit le noyau avec le nombre de blessés, les changements que j’ai fait en deuxième mi-temps. Cela montre la difficulté de trouver les solutions. La saison est finie maintenant, sur une deuxième mi-temps où on a connu plus de difficultés. Quand tu prends un but après cinq minutes en première et en deuxième mi-temps, c’est très difficile de rester dans le match."

Interrogé sur la saison prochaine, l’ancien attaquant donnera de l’importance aux jeunes, mais pas que : "Il n’y aura pas que des jeunes, on voit ce qu’ils apportent. Si l’on regarde la prestation de Nathan Ngoy aujourd’hui, c’est un joueur que l’on pourra considérer, accompagné de leaders. Cette année, c’est très difficile de parler du vrai Standard, on a eu du mal à la retrouver tout le temps, on n’a pas été réguliers. L’essentiel est qu’on soit déjà tournés vers la reconstruction et ce qu’il faut faire pour que ça marche, j’espère que le travail paiera."

L’entraîneur des Rouches ne veut pas encore parler d’ambitions pour la prochaine saison : "C’est trop tôt pour parler de cela, après un match comme ça. Les ambitions seront posées sur la table au bon moment. Cela prendra le temps qu’il faut, l’essentiel est de repartir sur le bon pied. On est tous conscients des changements à faire. Avec le message que les supporters ont envoyé, celui que la direction veut faire, forcément, il y aura des changements."