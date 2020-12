Mbaye Leye est en route vers Sclessin

Mbaye Leye devrait y signer demain un contrat comme entraîneur principal. C'est en effet lui qui a été choisi par le Standard de Liège pour succéder à Philippe Montanier. Les dirigeants liégeois s’étaient accordés quelques jours de réflexion après la séparation forcée par les mauvais résultats obtenus sous la direction du coach français.

S'ils n'ont pas encore rendu cette nomination officielle, ils ont désormais tranché et opté pour un entraîneur qui connaît bien la maison rouche. Joueur du Standard entre 2010 et 2012, le Sénégalais de 38 ans était revenu en bord de Meuse en 2019 en tant que T2 de Michel Preud’homme, actuel vice-président et conseiller sportif du club.

Déjà cité pour reprendre la barre après le pas de côté de Preud’homme en juin dernier, Leye s’était vu proposer une place en tant qu’entraîneur des Espoirs. Une offre qu’il avait décidé de décliner.

"Le club a exploré plusieurs pistes en interne susceptibles de permettre à Mbaye Leye de continuer son apprentissage chez les Rouches mais, aucune d’entre d’elles n’a pu aboutir à une solution", écrivait le Standard au moment de congédier son ancien joueur, vainqueur de la Coupe de Belgique en 2011 avec les Liégeois.

Six mois plus tard, le moment est donc venu pour Leye qui affirmait pourtant "ne pas être en discussion avec le Standard de Liège”, dimanche sur le plateau de LN24. Mais confrontés à des moyens financiers limités tout comme les options qui s’offraient à eux, les dirigeants du Standard sont manifestement revenus à la charge et ont convaincu Leye de prendre la situation en main. Onzième de Pro League avec 25 points, le Standard compte sept points de retard sur la 4e place synonyme de playoffs 1 et actuellement occupée par Anderlecht.

