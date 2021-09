Mbaye Leye : "Ce qui était important aujourd’hui c’est qu’il fallait gagner"

Le Standard s'est fait peur mais s'en est sorti, par la petite porte, dans le derby liégeois qui l'opposait à Seraing. Les Rouches en manque d'idée se sont contentés d'un but sur penalty d'Amallah pour l'emporter 0-1. Mbaye Leye était tout de même satisfait de la prestation des siens : "Ce qui était important aujourd’hui c’est qu’il fallait gagner. Je pense que les garçons ont bien fait. Quand tu viens voir ce match là tu as besoin d’engagement, tu as besoin, d’être prêt et je pense que mes joueurs ont fait le nécessaire pour gagner les trois points".

Les Liégeois ont plus couru, ont gagné plus de duels. Des stats qui reflètent l'esprit Standard et qui ravissent le coach liégeois : "De ce point de vue-là, un entraîneur est toujours satisfait. Moi j’aimerais bien gagner tout le temps comme ça. L’essentiel dans le classement c’est d’avoir des points. Aujourd’hui, ces points étaient vraiment importants parce qu’on était à l’extérieur, contre une équipe qui veut jouer contre nous, une équipe qui donne tout. Nous on a essayé de donner une bonne opposition. Et par rapport à cette bonne opposition, on a été bon pour ne pas prendre de but. Et il faut continuer sur ça. A un moment, il faut prendre des points, c’est important. Aujourd’hui on en a 13 donc il faut continuer comme ça".

Le Standard a tout de même dû s'appuyer sur son gardien Arnaud Bodart, qui a sorti quelques ballons chauds : "Un gardien de but est là pour ça. A chaque fois qu’on a eu besoin de lui, il a répondu présent. C’est important pour une équipe de pouvoir compter sur l’autre. C’est la solidarité qu’on demande, l’équipe qu’on veut. On parle d’Arnaud mais on peut parler d’Ameen, de beaucoup de choses. Des joueurs qui ont tout donné dans l’effort c’est important. Les deux devant ont beaucoup couru. C’est tout le temps comme ça mais on est au Standard de Liège".

Grosse ombre au tableau, l'exclusion de Sissako qui sera suspendu le week-end prochain pour la réception d'Anderlecht : "Je ne vais pas répéter la même excuse toutes les semaines. Je pense que tout le monde doit apprendre mais on joue avec des jeunes joueurs. Aujourd’hui, je retiens les points positifs, le fait de finir à dix et avoir des garçons qui donnent tout et partir d’ici avec les trois points avec une belle équipe en face. L’essentiel c’est de répondre présent et à la fin du match, il faut partir avec les trois points".

Les Liégeois ont également manqué de justesse dans les reconversions offensives. Un détail qui embête Mbaye Leye car si ses troupes ont du mal à se montrer dangereux en contre, elles sont elles très friables lorsqu'il faut défendre sur ce type d'action : "En général, les transitions quand c’est contre nous, tout le monde le sait, c’est bingo pour l’équipe adverse. On a du mal à faire cette finition, à prendre cette bonne décision au bon moment, parce que les positions on les a. Mais ça reste les points à travailler. On aura des moments difficiles mais on va travailler. Gagner de cette manière-là, c’est important parce que ça fait partie des ingrédients qu’on demande aux joueurs".

Désormais deuxième au classement, le Standard accueillera Anderlecht le week-end prochain.