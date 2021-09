Mbaye Leye avant Standard - Saint-Trond : "Renouer avec la victoire pour ne pas trop gamberger..."

Après le revers, au goût amer, concédé lors du Clasico face à Anderlecht, le Standard entend bien réagir ce samedi soir face à Saint-Trond. Une équipe trudonnaire qui n’a pas souvent réussi aux Liégeois ces dernières saisons. Il suffit de jeter un œil sur les statistiques pour s’en convaincre. Le Standard n’a pas remporté une seule des cinq dernières confrontations. La saison dernière, les Rouches n’ont même pas réussi à prendre le moindre point face aux Limbourgeois. Des statistiques qui n’ont pas échappé à Mbaye Leye, l'entraîneur du Standard : " Saint-Trond est un peu la bête noire du Standard. On n’a pas manqué d’insister sur ce paramètre auprès des joueurs. Ils doivent le savoir. C’était aussi un peu le cas avant notre déplacement à Zulte-Waregem et cela a porté ses fruits puisque nous avons été gagné au Gaverbeek ".

Le coach liégeois s’attend toutefois à une rencontre délicate face à un adversaire qui s’exporte facilement cette saison. " Il ne faut surtout pas se fier au classement et au nom de l’adversaire. Ce sera une rencontre compliquée face à une équipe très bien organisée et qui joue avec un bloc bas. Le STVV encaisse d’ailleurs peu de buts et se montre efficace en contre-attaque. En déplacement, cette équipe peut être redoutable. En 4 matches joués à l’extérieur cette saison, les Limbourgeois en ont remporté trois et toujours sur le même score, 0-1. Ils ne se sont inclinés qu’à Eupen, 2 buts à 1. Cette formation est donc bien en place. Leurs transitions sont efficaces avec 2 attaquants qui aiment jouer en profondeur ".

Mentalité mais aussi régularité et efficacité

Pour parvenir à vaincre les Canaris limbourgeois, Mbaye Leye veut voir son équipe afficher la même mentalité que face à Anderlecht en y ajoutant cependant la régularité et l’efficacité. " Il faut rester sur la même dynamique que depuis le début de la saison " martèle Mbaye Leye. " Après nos contreperformances face à l’Antwerp et à l’Union, on a à chaque fois bien réagi en remportant les trois points. J’espère qu’il en ira de même cette fois-ci. Il faudra gagner pour éviter de trop gamberger, même si je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui, en infériorités numériques, se sont bien battus face à Anderlecht. Je veux à nouveau voir cette solidarité et cette combativité. Des valeurs qui sont chères au Standard tout en se montrant efficaces et cela sur la longueur. La régularité fait encore défaut mais on travaille pour y remédier. Quand on voit le travail accompli à l’entraînement, je peux vous dire que cette équipe mérite mieux ".

Enchaîner enfin une série de victoires

Quand on jette un œil sur le calendrier, les 5 prochains matches semblent, sur papier, relativement abordables pour les Liégeois qui vont rencontrer des équipes à leur portée. Un calendrier que connaît par coeur Mbaye Leye qui préfère toutefois rester prudent même s’il sait que le Standard aura une belle carte à jouer au mois d’ici la fin du mois d’octobre. " Ce n’est pas un calendrier si facile que ça " tempère le Sénégalais… " Saint-Trond, comme je l’ai dit, reste un adversaire délicat ; Malines est souvent imprévisible ; OHL nous a posé de gros soucis la saison dernière ; le Cercle peut toujours se surpasser à domicile, et puis Courtrai doit aussi être pris au sérieux comme on a pu le voir la semaine dernière contre la Gantoise. C’est bien la preuve qu’il n’y a plus de matches faciles en Belgique. C’est une des caractéristiques de la Pro League où tout le monde peut battre tout le monde. Cela dit, il est temps de réaliser une série de 3 ou 4 victoires pour nous lancer pour de bon dans ce championnat. Nous nous sommes fixés un objectif à atteindre lors des 5 prochains matches. Comme on l’avait fait avant Anderlecht avec un 9 sur 12. On va tout faire pour atteindre cet objectif qui restera entre nous mais j’ai bon espoir de l’atteindre ".

Toujours sans Laifis contre Saint-Trond

Pour affronter Saint-Trond, l’équipe liégeoise sera à nouveau privée de Kostas Laifis. Le défenseur chypriote souffre toujours de sa blessure au quadriceps. Le capitaine du Standard pourrait effectuer son retour à Malines la semaine prochaine ou au plus tard contre Louvain après la mini-trêve internationale. Mbaye Leye pourra toutefois bien compter sur le jeune Ameen Al Dakhil, exclu lors du Clasico (un match avec sursis), mais aussi sur Moussa Sissako, qui a purgé sa suspension alors que Collins Fai (qui a présenté publiquement ses excuses cette semaine à l'entraînement après son exclusion face à Anderlecht) sera à son tour suspendu lors des trois prochaines rencontres du Standard.