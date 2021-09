Le Standard accueille le Sporting d’Anderlecht ce dimanche lors de la 8e journée de Pro League. L’entraîneur des Rouches Mbaye Leye s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse avant ce choc tant attendu par les supporters des deux camps.

"La victoire à Seraing a fait du bien. C’était compliqué mais chaque victoire est compliquée. Le seul match où j’ai pu m’asseoir tranquillement après l’heure de jeu c’était à Malines l’année passée. On a fait de très bonnes choses à Seraing mais on n’a pas été bon dans les transitions. On pêche encore dans la dernière passe. Dimanche, il faudra prendre les bonnes décisions sur le terrain", a expliqué l’entraîneur liégeois.

Avant de reprendre : "Anderlecht joue très bien et a une bonne organisation. Ils ont des joueurs de qualités. On devra être dans un bon jour et être à plus de 100% pour battre cette équipe. Il faudra jouer avec nos qualités et répondre présent. Dans mon effectif, il y a des joueurs avec des qualités très importantes qui peuvent faire la différence".

►►► À lire aussi : Standard – Anderlecht : Kostas Laifis forfait pour le Clasico, vers une défense expérimentale pour les Rouches ?

Le week-end dernier, les Mauves ont infligé une solide correction aux Malinois (7-2). Leye n’est évidemment pas passé à côté de ce résultat : "On a pris deux raclées, Bruges en a pris une, Malines aussi. C’est le championnat qui est comme ça. En 1ère mi-temps, Malines jouait très bien et aurait pu mener au score. Puis les Malinois ont encaissé rapidement et les Mauves ont déroulé. On doit éviter de les mettre en confiance".

Il faut qu’on mette les supporters dans de bonnes dispositions pour qu’ils mettent le feu

Conscient des qualités des Anderlechtois, Mbaye Leye veut avant tout insister sur la force de son noyau mais aussi sur l’importance du public de Sclessin : "On ne prête pas attention à un joueur du Sporting en particulier. On analyse comment notre adversaire joue, son système défensif, offensif et puis je me concentre sur mes joueurs et je cherche comment faire la différence. Et ce dimanche, nous devrons utiliser notre 12e homme. Il faut qu’on mette les supporters dans de bonnes dispositions pour qu’ils mettent le feu au stade. Avec la mentalité qu’on a eue à Seraing, en jouant du bon football et avec les supporters, on peut faire un bon match".

La dernière fois que Leye a rencontré le Sporting en tant qu’entraîneur, le Standard s’était incliné sur sa pelouse (1-3). Mais comme joueur, le Sénégalais garde de bons souvenirs. "J’ai gagné 5-1 à Sclessin (en octobre 2010) où je marque le premier but du match sur un coup franc. Et puis il y a le fameux 1-3 (en avril 2011) où Dominique D’Onofrio aligne une équipe "bis" à Anderlecht. J’étais sur le banc avec Axel Witsel et Steven Defour et on a gagné avant de disputer des play-offs fantastiques", conclut Mbaye Leye.