Après sa défaite dimanche en finale de Coupe de Belgique face à Genk, le Standard de Liège doit se relever s’il veut encore espérer une place en Europe, grâce à la Conférence League. Pour arriver à cela, les Rouches devront passer devant Ostende, qu’ils affronteront samedi soir.

Le Standard a eu du mal à se relever de sa défaite contre les Limbourgeois : "Je sentais qu’hier, dans la tête des joueurs, la déception était toujours là. C’est à ce moment-là que moi et mon staff devons les reprendre. Je les ai sentis concernés dans l’entraînement et je pense qu’ils sont déterminés," a expliqué jeudi, lors d’une conférence de presse, le coach des Rouches Mbaye Leye.

Désormais, les Liégeois vont se tourner vers leur dernière chance d’accéder à une compétition européenne. Le coach du Standard préface ces play-offs 2 : "C’est un petit tournoi qui aura une saveur de play-offs 1 parce qu’Ostende a fait une belle année, la Gantoise a un bel effectif et, Malines, c’est un club qu’on connaît en Belgique et tout le monde veut aller jouer là-bas. Il faut faire le job, si on considère qu’aujourd’hui on est 6e, il faut terminer 5e. Les trois premiers matchs permettent de se jauger et de voir où est-ce que l’on en est parce que si ça ne commence pas bien, il y a peut-être cette lassitude qui fait que la deuxième partie est plus à l’aise. Pour nous, ce ne sera pas le cas parce qu’on veut tout faire pour que l’équipe joue la Conférence League l’année prochaine."