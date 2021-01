12 points sur 12, c’est le bilan des débuts de Mbaye Leye à la tête du Standard après la nouvelle victoire contre Charleroi. Un choc wallon qui a tenu toutes ses promesses, mais aurait tout autant pu se terminer sur un autre score. Malgré tout, toujours de bons enseignements à retenir pour le coach, surtout du point de vue de l’envie.

"Dans l’ensemble c’est une belle victoire, ça fait du bien à toute l’équipe et ça fait du bien aux supporters. Je leur avais dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Ils ont bien reçu le message et ils l’ont appliqué. Ça fait plaisir."

Pas question d’emballement pour Leye, il ne faut pas brûler les étapes : "Je connais Sclessin, je connais cet endroit. Je sais que ça peut aller très vite. De toute façon, le feeling que j’ai ce n’est pas en rapport avec le résultat. Je fais du travail pendant la semaine, et le jour du match on a des résultats ou pas. Pour l’instant, ça marche bien. Il faut juste continuer. Je le répète 'step by step', on va aller à Ostende avec la même idée. L’essentiel c’est de jouer au foot. Quand on n’a pas le ballon, aller chercher le ballon. On donnera des espaces à nos adversaires, ils auront des occasions, mais à nous d’en mettre plus qu’eux : ça, c’est un peu la philosophie." Appliquée à la lettre face à Charleroi, même si les Rouches auraient pu en mettre un ou deux de plus.

Mbaye Leye admet que l’efficacité n’était pas vraiment au rendez-vous en deuxième période, "mais dans l’ensemble je suis content de l’abnégation. Quand je vois l’effort qu’ils ont fait, surtout en première mi-temps […] On ne va pas être parfait, mais l’essentiel c’est que dans les duels, dans les reconversions offensives on est là. Au final, c’est le résultat d’une équipe. C’est plutôt les garçons qu’il faut féliciter."

Leye profite pleinement de la possibilité de faire cinq changements en cette période de Coronavirus, l’occasion de tester plus de joueurs mais aussi de systèmes de jeu : "Cinq changements, pour un entraîneur ça permet de modifier le système de jeu. […] Et moi, je dirais bravo à Tapsoba, parce qu’il nous a apporté de l’explosivité et de l’insouciance. Et je pense qu’il y a encore plein de joueurs qui peuvent apporter à cette équipe. On est en train de former quelque chose, il faut continuer. Mais le jour où on perdra, on se relèvera le lendemain pour aller gagner. Ça, c’est l’idée."