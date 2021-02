Mbaye Leye était un peu contrarié à l’issue du Clasico perdu 1-3 face à Anderlecht… Une défaite qui fait mal à de très nombreux égards et qui va peser très lourd dans la course aux PO1. Le jeune coach livre quelques éléments de réponses pour tenter de comprendre la situation actuelle.

►►► À lire aussi : Kompany : "Mon équipe a montré ce que j'attendais d'elle"

►►► À lire aussi : Sambi Lokonga : "À la fin c’est toute la frustration de nos mauvaises performances qui sort"

"Une défaite qui fait mal, quand vous maîtrisez un début de match où vous avez tout entre les mains. Et que sur une touche vous prenez un but… C’est comme si je me répétais, contre Zulte-Waregem on a encaissé le même but sur une touche alors qu’on maîtrisait. Après il y a beaucoup d’ingrédients qui ont manqué. Quand on a le ballon, on devrait le faire circuler, et on doit être dangereux dans la surface de l’adversaire. Mais on n’a pas eu beaucoup de présence et dans ces cas-là c’est difficile d’être dangereux et de gagner un match."

Mais pourquoi les joueurs ne sont-ils pas parvenus à mettre tout cela en place ? La réponse de Leye est cinglante… "Je ne pense pas qu’il soit question de l’impact physique. Je pense que parfois ils sont bien sortis, mais parfois il aurait fallu des infiltrations pour soutenir l’attaquant. Ils ne l’ont pas beaucoup fait. Il manque beaucoup de choses, je crois que c’est le matériel que l’on a, que l’on doit utiliser pour travailler. Peut-être que ce n’est pas assez pour arriver au niveau de notre ambition. Il ne faut pas aller chercher loin." Espérons pour Mbaye Leye que la direction ait bien reçu le message !