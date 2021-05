Mbaye Leye après la lourde défaite du Standard : "On était absent, ce n’est pas digne de notre club"

Le Standard de Liège s’est lourdement incliné ce samedi soir sur la pelouse d’Ostende (6-2) lors du match d’ouverture des play-offs 2. L’entraîneur du Standard Mbaye Leye s’est montré très déçu à l’interview d’après match.

"Notre deuxième mi-temps est à l’image du début de rencontre. On n’est pas dedans. On sait qu’Ostende joue à haute intensité et quand on n’est pas présent dans les duels c’est compliqué", dit Mbaye Leye avant de poursuivre : "Faut pas chercher d’excuses, ce n’est pas digne du Standard".

Réduit à dix après l’exclusion de Mehdi Carcela en début de deuxième période, le Standard n’est jamais parvenu à se remettre dans la partie. "Si à onze vous vous faites dominer et que vous n’êtes pas présents dans les duels, terminer le match à dix est encore plus compliqué. On était absent dans tous les domaines. Même à 11 ça aurait été aussi difficile qu’à 10", assure Leye.

Avec ce résultat, les Rouches comptent déjà 5 points de retard sur son adversaire du jour : "Le boulot n’a pas été fait ce soir, autant les joueurs que moi. Si on joue de cette manière-là, on ne pourra prétendre à rien du tout dans ces play-offs 2. La saison prochaine, on comptera évidemment sur l’académie et sur les joueurs qui répondent présents. Après avoir vu cette deuxième mi-temps, je vais mettre les joueurs sur qui je peux compter", conclut le coach sénégalais.