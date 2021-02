Mbaye Leye après la défaite du Standard : "On encaisse comme des enfants"

Le Standard avait tout en main pour s’imposer à Zulte Waregem mais s’est finalement incliné ce dimanche après-midi (3-2). L'entraîneur des Liégeois s’est montré assez agacé à l’interview d’après match.

"Je suis déçu de la prestation de mon équipe. La manière dont tu encaisses ça ne va pas. Faut arrêter de parler de transition à chaque fois", dit Leye, avant de reprendre : "On a parlé de la jeunesse qui pouvait faire des erreurs comme Raskin, mais les joueurs expérimentés ont aussi commis des erreurs aujourd’hui."

Le Standard a mené par deux fois face à Zulte mais n’est pas parvenu à l’emporter : "Quand tu mènes deux fois à l’extérieur, il faut être plus costaud dans les duels pour garder le score. Et on n’arrive pas à le faire. On est à quatre en train de défendre, Gianni Bruno est tout seul mais passe devant 3 défenseurs et marque. On encaisse comme des enfants".

Alors que les Rouches avaient débuté avec un beau 12/12 à l’arrivée de Leye, les temps sont plus compliqués, la dernière victoire du Standard en Pro League remontant au 24 janvier dernier face à Charleroi (3-2) : "Il y a encore du boulot pour le Standard. On avait bien commencé, on était efficace au début. Aujourd’hui on a essayé de jouer notre jeu mais c’était un peu compliqué sur ce terrain qui était très rebondissant. Zulte a été très bon dans les transitions et efficace devant le but, au contraire de nous".

Le coach du Standard croit néanmoins toujours à une qualification aux playoffs 1 : "J’ai joué en Belgique quelques années… je peux vous dire que tout est encore possible".