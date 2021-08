Mbaye après la grosse défaite face à l’Antwerp : "Ce match doit nous servir à apprendre afin de ne pas retomber dans nos travers"

Il n’y a pas eu match ce samedi à Sclessin. Le Standard s’est lourdement incliné chez lui face à l’Antwerp 2-5 lors de la 3e journée de Pro League. Un match qui devra servir aux hommes de Mbaye Leye afin de ne pas retomber dans leurs travers.

La défaite du Standard pourra-t-elle servir de déclencheur à Mbaye Leye et ses troupes ? En prenant cinq buts face à l’Antwerp, le Standard a montré qu’il y avait encore du travail. Car cette défaite, "c’est une gifle", a déclaré l’entraîneur du Standard à l’issue du match au micro d’Eleven Pro League.

"C’est une gifle quand vous prenez cinq buts à domicile et que vous perdez. Et la manière dont on joue, sur les deux premiers buts, c’est toujours évitable. Malgré le fait que l’on avait le jeu en main, on prend deux buts et ils nous tuent. Mais lorsque tu reviens à 1-2, tu dois rester debout et ne pas prendre trop vite ce 3e but. Mais ce match doit nous servir à apprendre afin de ne pas retomber dans nos travers", continue Leye.

Pourtant, en début de 2e mi-temps, le Standard dominait. Mais après le 2-1, l'Antwerp a à nouveau fait mouche. "Il fallait éviter de perdre le ballon et je pense que tous les buts que l’on prend, c’est en reconversion. On a du mal à garder nos positions. Mais si on reste avec le 1-2, on pousse et il y a moyen de revenir avec cette équipe. Je pense qu’il faut reconnaître que l’adversaire a été efficace, chirurgical et il nous a fait mal dans les transitions et qui a marqué ses buts dans les bons moments."

Malgré cette défaite, Mbaye Leye ne veut pas paniquer, même s’il sait qu’il faudra du temps à sa jeune équipe afin que tout soit bien en place. "Il faut plus de maturité, mais on le sait, on joue avec des jeunes derrière. Il ne faut pas remettre tout en place et aller rechercher des choses très loin. C’est un match qui doit nous servir afin d’être beaucoup plus solide et continuer de faire notre jeu, car c’est avec ce jeu qu’on a pu faire 4/6 en début de saison. Et après on verra ce qu’il manque et ce qu’il faut aller chercher. Heureusement, on a encore un peu de temps avant que le mercato ferme."

Après un joli 4/6, le Standard encaisse sa première défaite de la saison. Une défaite qui devra vite être oubliée. Dimanche prochain, le Standard se déplace au Beerschot.