Mazzu: "Trois bons attaquants qu'il faudra faire tourner"

Charleroi a engrangé ses trois premiers points en allant s'imposer 1-4 à Eupen. Menés au score après dix minutes les Zèbres ont su renverser la situation avant la pause avant d'assurer la victoire en deuxième période.

Content du résultat, Felice Mazzu n'était pas satisfait à 100% de la prestation des siens qui n'ont pas géré de la meilleure des manières la supériorité numérique suite à l'exclusion d'Ocansey (50e).

"C’est un bon résultat. La seule chose que je regrette, c’est qu’on a un peu trop reculé et trop géré quand Eupen était à dix. C’est en jouant comme cela qu’on se fait surprendre. C’est pour cela que j’ai fait monter deux attaquants pour mettre de la pression et jouer un peu plus haut."

Des changements qui ont porté leurs fruits puisque Charleroi a su faire la différence en fin de match. "Ça prouve que j’ai trois très bons attaquants et qu’il faudra faire tourner toute la saison. S’ils sont conscients qu’ils sont là pour aider l’équipe et que leur prestation et leur présence sur le terrain ne doit servir qu’à l’équipe, je pense qu’on pourra faire de bonnes choses."

S'il a loué la capacité de réaction, le "courage" et la "qualité" de ses joueurs en fin de deuxième période, Mazzu espère voir moins d'erreurs lors des prochaines rencontres. "Face à un adversaire de qualité, nous avons réussi quelques situations mais pas assez à mon gout. Il y a encore eu pas mal de déchets et nous avons perdu certains ballons qu’il ne fallait pas perdre."

"Quand un club a un ADN depuis cinq ans, on ne peut pas tout changer en une semaine. Ça prend du temps", a aussi déclaré Mazzu qui prône la patience en ce début de saison.