Mazzu : "Tout le stade a vu qu'il n'y avait pas penalty sauf l'arbitre et le VAR"

Felice Mazzu était furieux après la défaite de Charleroi contre Anderlecht (1-2) ce vendredi soir. Le coach carolo ne décolérait pas après le penalty généreusement offert aux Anderlechtois.

"C’est un scandale ! Le VAR, l’arbitrage, moi je ne comprends plus rien. On a des réunions de staff en disant que c’est l’arbitre principal qui prend les décisions, on a des réunions avec les comités d’arbitres pour dire que c’est l’arbitre principal qui prend les décisions et là, on me dit que c’est le VAR qui a dit qu’il y avait penalty. Il sert à quoi le VAR ? Tout le stade a vu qu’il n’y avait pas penalty sauf l’arbitre et le VAR, s’est emporté Mazzu au micro de la Pro League. Le règlement n’est pas respecté. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il faut toujours que ce soit Charleroi qui subisse, Charleroi se taise. Je vais peut-être commencer à pleurer dans les journaux toute la semaine pour qu’on puisse gagner la semaine d’après."

"La victoire n’est pas là aujourd’hui mais ce n’est pas la faute des joueurs" conclut l’entraîneur des Zèbres.

De leurs côtés, les joueurs se montraient moins remontés. Pas moins déçus.

"Une grosse frustration, on s’est fait punir dès les premières minutes de jeu. On ne peut qu’en vouloir à nous-même. On a montré de bonnes choses mais pas assez pour gagner ce soir. On avait plus la maîtrise et on avait encore plus d’envie qu’au Standard. La réussite nous manque depuis une longue période. Il ne faut pas lâcher parce que ça se joue à rien pour que ça tourne en notre faveur, analyse Marco Ilaimaharitra avant de revenir sur le fameux penalty. Certains diront qu’il y a fautes, d’autres non. Mais l’arbitre a pris sa décision, c’est trop tard pour en parler."

"On est déçus. L’arbitre a fait son choix. Ce soir, c’est ce qui nous tue parce qu’on a fait les efforts, on s’est battus. Comme la semaine dernière, ça n’a pas payé. Commencer avec deux défaites, c’est compliqué. La roue va tourner. Tôt ou tard, ça va payer" relativise Parfait Mandanda.