Mazzu sur son futur à Genk : "On verra dans les jours qui viennent"

Auteur d'un début de saison difficile, Genk traîne son spleen. Déçus par les récents résultats de leur équipe, les supporters limbourgeois l'ont fait entendre en scandant des "Mazzu buiten" à l'encontre de leur entraîneur. A nouveau défait par Gand ce samedi soir, Genk a encaissé sa 6e défaite de la saison...en 14 matches. Felice Mazzu était donc logiquement déçu après la rencontre.

"Ce match a été perdu après cinq minutes en première mi-temps et cinq minutes en seconde. Quand on prend des buts dix fois dans les dix premières minutes, c'est difficile, il faut courir après le score. On a montré de bonnes choses en 1e mi-temps, puis le château de cartes s'est effondré. Après le 2-0, on a fait des changements, on a changé de système deux fois, on a joué plus offensivement mais pas grand chose n'a fonctionné. Pourquoi? Je ne sais pas le dire, surtout après mardi à Liverpool, la prestation d'aujourd'hui en 2e mi-temps est difficile à accepter" explique-t-il laconiquement.

Cette nouvelle défaite sonne-t-elle le glas des ambitions de l'ancien technicien carolo à Genk ? "C'est possible comme ce n'est pas possible. Je n'ai pas encore eu de contacts avec la direction mais tout ce qui a été dit cette saison, je l'ai vu aussi. Je n'ai pas encore eu de signal de la part de la direction, on verra dans les jours qui viennent. Tant que je suis ici, je me donnerai à 100% pour le club." conclut Felice Mazzu.