Mazzu sur le départ?: « Dans la semaine qui vient, quand je serai un peu plus frais, on parlera de tout cela »

Charleroi n'est pas parvenu à décrocher un ticket européen pour l'année prochaine. les Carolos se sont inclinés 3-2 sur le terrain de l'Antwerp. Un match qui apporte des regrets au coach des Zèbres, Felice Mazzu. « Je regrette qu'on ait joué très longtemps à 10 » souligne le Belge. « C'est clair qu'à 11, la tournure du match aurait été différente. On a eu la chance de mener rapidement 0-2. Malheureusement, ce 0-2, au lieu de nous faire du bien, cela a fait que nous nous sommes relâchés. C'est comme cela qu'ils sont revenus au score. Je retiens aujourd'hui que les joueurs ont tout donné. Ils savaient une grosse envie de gagner le match. C'est cela qui est bien. Les Dieux du foot ont décidé aujourd'hui: le match était pour l'Antwerp. »

La saison terminée, on se tourne logiquement vers la suivante. Et pour l'instant, il n'est pas assuré que Felice Mazzu sera à la tête des Zèbres à la reprise des entraînements. Son nom est cité dans d'autres clubs. « Aujourd'hui, je suis encore dans le match » esquive Mazzu. « Je vais juste penser à me reposer. et puis dans la semaine qui vient, quand je serai un peu plus frais, on parlera de tout cela. »

Toujours est-il que la saison des Zèbres laisse au final un goût d'inachevé. « Un goût de trop peu parce qu'on n'est pas parvenu à se qualifier pour les PO1 » confirme Felice Mazzu. « Et puis on fait des superbes PO2 mais on n'obtient rien. Je retiens la réaction des joueurs après les passages difficiles. Ils se sont remis en question et ont rebondi. Ils ont fait des bonnes choses. On ne peut que les féliciter. Ce qu'on peut me souhaiter de différent pour l'an prochain? Avoir un noyau prêt un peu plus tôt pour avoir plus de points de repère. Essayer d'être plus régulier. On a fait des gros matches contre des équipes des PO1 mais être plus présent mentalement contre des équipes classées un peu moins bien. »