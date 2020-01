Mazzu songe à redevenir prof dans le secondaire s'il ne trouve pas de club d'ici septembre

L’ancien entraîneur du Sporting de Charleroi, récemment limogé à Genk, a accepté l’entretien après avoir longuement hésité. Et puis finalement il s’est ouvert. A évoqué la lassitude des journées vides de foot, la famille, très fusionnelle, qui vit mal son éviction, son départ de Genk, son amour infaillible pour Charleroi. Mais aussi la tristesse générée par les propos, des sous-entendus surtout, de l’un ou l’autre carolo à son égard. Sans rancune. Mais avec une vive émotion. Plus surprenant encore, Felice pense à l'éventualité de retourner à son ancien job s'il ne retrouve pas un club d'ici septembre. Un poste de professeur d'éducation physique dans le secondaire. Entretien sans langue de bois.

Felice Mazzu comment allez-vous ?

"Je me sens bien. C’est la première fois que je reste si longtemps inactif. C’est particulier. Mais je le vis assez bien. Mais c’est vrai qu’après avoir franchi toutes les étapes, me retrouver dans cette situation à 50 ans m’attriste. Mais ça me permet de bien réfléchir à toutes les situations. Bien réfléchir…"

Vous êtes prêts à reprendre ?

"Oui l’inactivité me pèse. Rester inactif après plus de 30 ans de boulot c’est compliqué. Je suis prêt à relever un défi mais je m’occupe et je prépare mon avenir. Je suis prêt à plonger dans un projet sérieux. Un défi à long terme. Ce qui n’était pas le cas à Genk. J’ai besoin de temps, de construire, de stabilité. Si possible en Belgique car je suis très attaché à ma famille, à mes parents. On le sait. Mais j’analyserais aussi une proposition en provenance de l’étranger."

Votre famille très fusionnelle vit comment votre éviction de Genk ?

"Elle ne me le montre pas spécialement mais elle a été très affectée. Surtout mon papa qui m’a suivi partout… Mon épouse m’a toujours laissé le choix. Elle m’aide à relativiser."

Si maintenant vous pouviez reprendre un projet en Belgique, un club, vous iriez où ? Au Standard? Vous aviez dit que vous n’iriez pas là-bas en partant directement de Charleroi. Mais là, vous êtes passés par Genk …

" Je n’ai pas envie de citer de club après ma mésaventure à Genk. Je veux juste retrouver de la passion, de l’amour, le terrain, le coaching et retrouver des gens qui ont confiance en moi."

Vous parlez d’amour et de passion. Ce sont deux qualités que l’on retrouve à Slessin non ? A moyen terme ou long terme, ça pourrait vous parler ?

"Aujourd’hui, je n’ai aucune demande, aucun contact. C’est normal. Si la question devait se poser (comme il y a quelques années) alors j’y réfléchirais. Bien sûr."

Vous êtes un formateur. Et Anderlecht possède pas mal de jeunes. C’est un projet qui -là-aussi à moyen ou long terme- pourrait vous tenter ?

"Anderlecht ou autre. J’apprécie l’évolution de ce club depuis l’arrivée de Kompany. C’est un projet auquel je pourrais m’identifier."

Parlons un peu de Genk. On vous a reproché de ne pas parler le néerlandais. Votre successeur non plus pourtant ?

"C’est paradoxal car l’anglais était la langue du vestiaire. Tout le monde savait au moment où j’ai signé que ne parlais pas le néerlandais. Et à la fin on me l’a reproché. Tout se passait normalement et tout se passait bien en anglais. Ce n’était pas un souci mais bien l’excuse choisie par la suite pour m’évincer. On ne fait pas ce reproche à mon successeur. Ce manque de cohérence me blesse. Il manquait de stabilité sur le plan sportif à Genk. A contrario, regardez Charleroi. Ce club est stable depuis des années et aujourd’hui le Sporting signe une saison extraordinaire. Il y a peu de changements dans les joueurs, dans le dispositif. C’est plus facile. A Genk, on ne m’a pas laissé le temps."

Vous parlez de Charleroi. La page est tournée ?

"Elle ne sera jamais tournée avec les Zèbres. J’y ai commencé ma carrière professionnelle. Le public là-bas m’a toujours adoré. Mes parents vivent toujours là-bas. Je sais que Mehdi a déclaré qu’il ne fera jamais de réchauffé en parlant de moi. Il a aussi parlé de divorce. Ce sont des mots qui me blessent. Charleroi fonctionne bien et n’a plus besoin de moi. Je suis content de voir que ça fonctionne bien pour eux."

Quand Dorian Dessoleil déclare n’avoir jamais bossé aussi dur que cette saison lors du stage. Cela vous touche aussi ?

" Oui. Mais c’est le football. Les joueurs vivent avec l’instant présent et l’entraîneur en place. Ce qu’a dit Dorian, je ne l’ai pas spécialement apprécié. On oublie assez vite ce qui a été fait par le passé. On a aussi été deuxième à la trêve quand j’étais au Sporting. J’avais été élu coach de l’année. Je le répète, je suis très heureux pour Charleroi. Charleroi travaille bien. Mehdi travaille bien. Le coach travaille bien. Mais ils ont un peu vite tourné le dos au passé. Certain sous-entendus, certaines paroles font mal. Je suis très touché sur le plan de l’amitié. J’avais beaucoup de liens affectifs avec certains. Je ne vais pas citer de noms. Mais aujourd’hui je vis une grande expérience de vie. L’être humain fonctionne de cette manière. Quand il est face à vous, vous êtes la meilleure des personnes. Et quand vous lui tournez le dos, y plein de de choses qui ressortent. Du négativisme… Des choses que l’on dit et qui ne sont pas vraies. Pour se justifier. Tout ceci me fait mûrir dans l’approche que désormais je vais avoir avec les gens. "