Mazzu revient sur son aventure à Genk: "J'aurais dû imposer ma griffe dès le début"

Quinze jours après s’être séparé du Racing Genk, Felice Mazzu s’est exprimé pour la première fois dans les médias. Mardi soir sur les antennes de Proximus Sport, il est revenu sur cette aventure dans le Limbourg qui aura duré 21 matches.

"C’est une autre vie sans le foot. C’est la première fois que ça m’arrive en 25 ans. J’apprends à ne rien faire, ce n’est pas évident. C’est un changement complet", a-t-il entamé avec le sourire avant d’aborder les circonstances de son départ.

"Après la défaite contre Gand, j’ai compris que ce serait fini. Il y avait déjà une froideur qui régnait autour de moi, que ce soit au niveau de la direction, du staff ou du public. Vingt-et-un matches, c’est suffisant pour faire ses preuves car après deux ou trois matches on vous encadre déjà. Je pense que le plus important, c’est la manière dont on vous juge et on vous analyse autour de vous. J’ai réellement senti du soutien de la part de la direction jusqu’au match d’Eupen (02/11). Quand les choses ne vont pas bien, il faut trouver un responsable et dans ces cas-là, c’est souvent l’entraîneur. J'ai en tout cas travaillé du mieux possible par rapport à mes convictions. J’ai certainement des responsabilités mais les dirigeants doivent également savoir si oui ou non l’entraîneur est pas le seul responsable."

Mazzu n’est pas parvenu à obtenir ce qu’il voulait de son groupe et nourrit quelques regrets en ce qui concerne sa gestion. "J’aurais dû arriver et commencer le travail à Genk avec ma griffe, mes conceptions, mes idées et sans vouloir prolonger l'excellent travail fait par mon prédécesseur. De cette manière, j'ai gardé les joueurs dans une ligne de conduite qui ne s'est pas avérée la meilleure car à un moment donné, on essaye d'intégrer sa manière de travailler, sa vision et c'est trop tard."

L’entraîneur carolo gardera toutefois de bons souvenirs de cette expérience et notamment de ses quatre matches en Ligue des Champions. "J’ai pu rencontrer trois grands entraîneurs. Je retiendrai la grande humilité et la simplicité de Jürgen Klopp qui est un entraîneur extraordinaire pour les résultats qu'il obtient mais également dans le contact et la communication. Je me souviendrai également du contenu exprimé par mon équipe lors des matches contre Naples et Liverpool. Même si on a été battus, mes joueurs ont été extraordinaires dans l’application et la volonté."

Quel futur pour Mazzu ? Le principal intéressé s’est montré assez dubitatif. "Je suis mitigé. J’ai besoin d’un peu de repos pour oublier un passage qui ne fut pas évident. Je ne me serais jamais imaginé être en dehors du foot après ces quelques mois et je dois dire que ça commence tout doucement à me manquer."