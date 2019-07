Mazzu réussit son premier test en préparation avec Genk face au Maccabi Tel Aviv

Le Racing Genk est actuellement en stage à Horst aux Pays-Bas. Felice Mazzu et ses ouailles disputaient leur première joute amicale dans les installations ce jeudi face au Maccabi Tel Aviv. Les champions de Belgique l'ont emporté largement sur le score de 4-1.

Victorieux de l'Eendracht Termien (D3 amateurs) 2-5 puis du KVK Beringen (Première provinciale) 0-12, le Racing Genk passait à un stade supérieur dans sa préparation ce jeudi en affrontant en stage à Horst le Maccabi Tel Aviv, champion d'Israël en titre avec plus de trente points d'avance sur son dauphin.

Les Limbourgeois s'en sont remis à Dewaest (11), Bongonda (57), Piotrowski (75) et Gano (90+1) pour obtenir un large succès face au club le plus titré d'Israël (24) qui a toutefois sauvé l'honneur sur penalty à la 72e via Chico.

Les troupes de Felice Mazzu affronteront dimanche le Lokomotiva Zagreb avant d'accueillir le samedi 20 le KV Malines (20h30) pour la Supercoupe de Belgique.