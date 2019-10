Mazzu : "Pour nos supporters, le match au Standard est plus important que celui face à Liverpool"

Felice Mazzu et Genk se déplacent à Sclessin ce samedi pour y défier un Standard invaincu à domicile. Le coach des Limbourgeois découvre la saveur particulière de ce duel. Il veut que ses joueurs puisent dans les prestations face à Naples et Mouscron les raisons de croire à un bon résultat.



Historiquement, le Limbourg et le Standard sont liés. Eric Gerets, Walter Meeuws, Guy Vandersmissen, tous Limbourgeois, ont marqué l’histoire des Rouches. Le club liégeois peut aussi compter sur le soutien de fans issus de la province voisine. "Ce sont deux clubs qui sont très proches. Je pense que c’est un derby, qu’il y a une certaine rivalité. Un peu comme contre Saint-Trond. Je pense que les supporters attendent énormément de ce match. Par rapport à eux, ce match est plus important que le prochain (Liverpool, ndlr). C’est un match important pour notre classement. Ce sont tous des paramètres qui font qu’on doit être très sérieux. Je ferai tout pour faire comprendre aux joueurs que le match de Liverpool n’aura de l’importance qu’à partir de dimanche".



Felice, le Carolo, n’a jamais réussi à gagner à Sclessin. "Je n’ai effectivement récolté que quelques matches nuls. Evidemment, ce n’est pas suffisant. J’espère que je vais réussir, qu’on va réussir, à franchir une étape avec Genk."



La tâche s’annonce ardue face à un Standard, invaincu à domicile. "Je connais, les joueurs la connaissent. On sait qu’il y a un impact dans l’environnement et le public. On sait que le Standard est très difficile à jouer à domicile, qu’il a un jeu très vertical avec des joueurs rapides. Ils peuvent percuter dans l’axe ou passer par les côtés. On doit être prêt à ça. Mais être convaincu qu’on est capable de le faire. On l’a fait à Bruges dans le même environnement (1-1) contre un adversaire qui est – pour l’instant – au-dessus du lot dans notre championnat."



Le début de saison a été plutôt inégal à Genk. Après un tiers de la phase classique, le Racing, champion en titre, est sixième. "Je n’ai pas envie de me donner de cote. Je pense qu’elle doit être donnée par des gens de l’extérieur, par ceux qui analysent, ceux qui voient. L’entraîneur fait son boulot du mieux possible. Au niveau du travail et de la volonté, ma cote doit être bonne. Après certainement qu’au niveau des résultats et des attentes, ma cote doit être inférieure à la moyenne. Maintenant, on est toujours au contact du haut du classement. Le groupe s’améliore. On touche à une certaine philosophie."



Le bel élan amorcé contre Naples et prolongé face à Mouscron appelle confirmation. "Ce match contre Naples et cette fin de match contre Mouscron doivent nous servir au niveau de l’état d’esprit et de la confiance qu’on doit avoir en nos qualités. Et surtout la capacité de se dire que rien n’est jamais fini avant la fin d’un match."