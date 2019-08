Mazzu : "On ne sent pas la pression à l'intérieur du club, la direction comprend la situation"

Après deux défaites, Genk a renoué avec la victoire avec la manière en s’imposant 0-4 face à Waasland-Beveren. "On s’est approché de quelque chose de bien dans le contenu mais surtout dans le pressing et dans notre bloc assez haut. On a trouvé la profondeur et la verticalité, ce qu’on ne faisait pas assez dans les matches précédent. On a bien géré en seconde période. Mais il reste encore des choses à corriger. On ne doit pas s’emballer", a déclaré Felice Mazzu à notre micro.

Et le coach d’ajouter sur les deux défaites d’affilée : "On ne le sent pas à l’intérieur du club. J’ai une direction qui comprend la situation. On doit avoir ce déclic et tourner le bouton. Aujourd’hui, on l’a un peu fait. C’est vrai que de l’extérieur, il y a une certaine pression, mais on se concentre sur nous-même."

Cette victoire va faire du bien à Genk. Car le calendrier est assez costaud les prochaines semaines avec notamment des matches contre Anderlecht et Bruges."Le calendrier est costaud toutes les semaines quand vous voyez contre qui on perd. Toutes les équipes jouent le coup à fond et sont capables de gagner", conclu Felice Mazzu qui remonte à la 7e place du classement.