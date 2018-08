Mazzu : "On commet des erreurs individuelles scandaleuses"

Ce dimanche soir, le Sporting de Charleroi a mené, mais s’est finalement incliné sur la pelouse du Racing Genk (3-1).

“Il y avait du contenu, on a été meilleur que Genk pendant 70 minutes. On a réussi à mettre la pression, on s’est crée des occasions. A la mi-temps, je pense qu’on peut mener par deux buts d’écart, on ne l’a pas fait. Comme l’année dernière, on commet des erreurs individuelles scandaleuses. Quand on fait des erreurs comme ça face à Genk, on le paie cash. Il y a des gestes défensifs, quand on est une défenseur on doit maîtriser”, a d’entrée précisé Felice Mazzu au micro de la Pro League.

Et l’entraineur carolo d’ajouter : “Quand vous mettez une intensité face à une équipe comme Genk comme en première mi-temps, on doit faire la différence. Comme la semaine passée face à Anderlecht, on se fait rejoindre à la 45e. Quand on voit la première mi-temps qu’on fait, qu’on a des occasions, qu’on arrive à la 43ème, on doit mieux gérer cette fin de première mi-temps et pas sortir un peu partout comme on est sorti.”

Avec 3 défaites en 4 matches, la formation zébrée doit rapidement trouver des solutions. “On travaillait bien dans les intervalles, il a suffi d’une erreur pour que le match change d’âme. Une semaine c’est un qui fait une erreur, cette semaine c’est un autre. Cela me laisse comme sentiment qu’on n’est pas assez concret dans nos deux boxs. On doit s’améliorer dans le box offensivement et dans le box défensivement. Mais il faut afficher une autre gestion et une autre maturité”, a-t-il conclu après la partie.