Mazzu : "On a revu un Charleroi bien organisé et avec un superbe état d'esprit"

Charleroi a engrangé sa deuxième victoire en play-offs 1 et s'est relancé dans la course à l'Europe (0-1). Felice Mazzu souligne la prestation et la mentalité de son groupe face à Gand.



Les Zèbres ont connu un passage à vide en début d'année. Mazzu est conscient des qualités de son groupe. Mais aussi de ses limites. Pour gagner à nouveau, il a fallu revenir aux fondamentaux. "Si on veut progresser, prendre des points, la première chose c'est de remettre les bases : avoir une grosse volonté, une grosse débauche d'énergie. Vous ne devez pas attendre de la beauté de la part de Charleroi. Quand on a essayé d'être beau, de changer des choses, on a perdu des points. Face à Gand on a revu un Charleroi bien organisé et avec un superbe état d'esprit".



Le technicien carolo met également en avant la "performance" de ses joueurs. "En première mi-temps, on a fait une de nos meilleures mi-temps dans le pressing vers l'avant. On a été les chercher très haut, ils n'ont pas su trouver les intervalles comme ils le font d'habitude. Je pense que c'est quand même une performance. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a reculé par moment. Mais c'est La Gantoise (en face). Je pense qu'on peut être satisfait. Avec la période qu'on traverse, venir gagner ici c'est bien", insiste Mazzu qui reconnait avoir eu un peu de chance en fin de match (poteau de Chakvetadze) et qui a aussi pu compter sur les réflexes de Penneteau.



A trois matches de la fin, Charleroi occupe la 4e place, une position qui permet de toujours rêver d'Europe. Mazzu reste prudent. "On va attendre le résultat de Genk (contre le Standard, ndlr). Mentalement cette victoire doit nous faire du bien. Cela veut dire qu'on est capable de gagner à nouveau. Pas qu'une seule fois. Cela veut dire qu'on a toujours cette envie et ce rêve d'accrocher une place qualificative pour l'Europe. C'est un moment qui peut nous redonner espoir et donner espoir à ceux qui aiment Charleroi. Je n'ai pas envie de me projeter vers le haut parce qu'on vient de gagner une deuxième fois. On doit rester simple, on doit rester humble et savoir qu'on a eu des moments extraordinaires pendant la phase classique et qu'on a eu des moments pas simples du tout à la fin de celle-ci et en début de play-offs. On doit emmagasiner tous ces moments-là pour donner sa vie à chaque match et on verra après".