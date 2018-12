Mazzu : "On a pris tous les risques, ce point est mérité"

Le Sporting de Charleroi a arraché un point précieux sur le terrain d’Anderlecht ce dimanche soir. Un partage au parfum de victoire pour Felice Mazzu et ses Zèbres.

"Vu l’évolution du match, prendre un point c’est un peu inattendu. Mais après notre première mi-temps, avec le nombre d’occasions et le penalty pour une main de Landry Dimata qui aurait peut-être dû être sifflé, on avait un goût de trop peu. Et puis par rapport au courage et à l’envie de ce groupe de prendre au moins un point, c’est mérité. Le mérite ne s’obtient pas qu’en fonction des qualités techniques et tactiques, il s’obtient aussi avec du courage et c’est ce que mes joueurs ont montré aujourd’hui, se félicite le coach carolo au micro de la RTBF. En seconde période, on a souffert parce qu’on a très vite été menés. Anderlecht a repris confiance et on a joué un peu plus bas. Après, le terrain devenant de plus en plus lourd, ça devenait difficile de défendre et de faire les courses vers l’arrière. Mais l’important c’est d’avoir pu égaliser. La fin du match était un peu débridée mais ça reflète un peu la mentalité de ce groupe. Les joueurs avaient vraiment envie de revenir au score. On a pris tous les risques offensifs."

Septièmes au classement, les Zèbres restent en embuscade dans la course pour aux Playoffs I.

"Ça va être très difficile, ça va être très chaud mais le groupe montre qu’il a envie d’y être et qu’il a envie d’avancer. Après la défaite face à Genk en Coupe mercredi, on a bien réagi. On grandit, on apprend à chaque match" conclut Mazzu avec prudence mais ambition.